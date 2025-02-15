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Росіяни планують перетворити «Азовсталь» у Маріуполі на туристичний парк

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Росіяни планують перетворити «Азовсталь» у Маріуполі на туристичний парк
Зруйнований окупантами завод «Азовсталь» у Маріуполі
фото: Укрінформ

У РФ стверджують, що до 2035 року комбінат стане унікальним туристичним місцем

Окупанти планують створити центр розваг на місці зруйнованого заводу «Азовсталь». Про це пише NEXTA Live.

Серед запланованих об’єктів, які мають побудувати замість «Азовсталі» – музеї, готелі, магазини, зони для відпочинку та туристичний об’єкт під назвою «Доменна піч».

Вартість проєкту становить 100 млрд рублів. Окупанти стверджують, що до 2035 року комбінат стане унікальним туристичним місцем.

Раніше ми писали, що протягом 2024 року на територію Донецької області, яка контролюється Україною, повернулося близько 22,8 тис. людей. У той самий час влада евакуювала близько 236 тис. осіб. Про це «Главкому» стало відомо з відповіді на запит до Донецької обласної військової адміністрації.

«Главком» уточнив у представника ОВА, про які саме населені пункти йдеться, до яких повертаються люди. Влада не змогла відповісти на це питання, повідомивши, що таку інформацію не збирають.

Як відомо, восени 2024 року заступник голови фракції «Слуга народу» Максим Ткаченко заявив, що близько 150 тис. внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території, зокрема, до 70 тис. – у тимчасово окупований Маріуполь. Пізніше обранець спростував цю ж інформацію, назвавши її власним припущенням.

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Теги: Маріуполь окупанти окуповані території Азовсталь

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