Торік на підконтрольні Україні території Донеччини повернулися тисячі людей

У Донецькій військовій адміністрації не уточнюють причини, які послужили поверненню громадян

Протягом 2024 року на територію Донецької області, яка контролюється Україною, повернулося близько 22,8 тис. людей. У той самий час влада евакуювала близько 236 тис. осіб. Про це «Главкому» стало відомо з відповіді на запит до Донецької обласної військової адміністрації.

«Главком» уточнив у представника ОВА, про які саме населені пункти йдеться, до яких повертаються люди. Влада не змогла відповісти на це питання, повідомивши, що таку інформацію не збирають.

Також військова адміністрація не володіє загальною картиною про причини, з яких люди повертаються в небезпечні зони. В ОВА уточнили, що кожен випадок – індивідуальний.

Проте стало відомо, що на 1 січня 2025 року всього на підконтрольній частині Донеччини проживалоблизько 308 тис. людей.

Як відомо, восени 2024 року заступник голови фракції «Слуга народу» Максим Ткаченко заявив, що близько 150 тис. внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території, зокрема, до 70 тис. – у тимчасово окупований Маріуполь. Пізніше обранець спростував цю ж інформацію, назвавши її власним припущенням.

На заяву Ткаченка відреагувала заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, наголосившипро те, що немає підтвердженої статистики щодо тисяч ВПО, які повертаються на окуповані території.

Нагадаємо, Херсонська ОВА раніше повідомляла «Главкому» скільки людей проживає на деокупованій частині Херсонщини.

Також військові адміністрації розповіли нашим журналістам, скільки відсотків Донецької та Луганської областей знаходиться під російською окупацією.