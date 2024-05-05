Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Суд покарав чоловіка, який скаржився на викрадення, залякування та шантаж з боку ТЦК

Надія Карбунар
glavcom.ua
Суд покарав чоловіка, який скаржився на викрадення, залякування та шантаж з боку ТЦК
Чоловік стверджував, що у ТЦК на нього чинили тиск
фото з відкритих джерел

Мешканець Львівщини стверджував, що його погрозами змусили підписати папери

Українець, уродженець Львівської області, мав звання рядового, пройшов військово-лікарську комісію і отримав повідомлення про прибуття у військову частину. Однак чоловік замість того, щоб стати до лав ЗСУ, пішов у місцеве відділення Державного бюро розслідування (ДБР), щоб подати скаргу. Скарга стосувалась насильства і тиску, які до нього начебто застосували працівники Територіального центру комплектування (ТЦК та СП). Про це йдеться у вироку на порталі Єдиного державного реєстру судових рішень.

Справу підозрюваного в ухиленні розглядав Жовківський районний суд Львівської області. У тексті вироку навели позицію чоловіка, який скаржився на військкомів і говорив про намір їх покарати за допомогою ДБР. В підсумку суддя не повірив скаргам і визнав провину фігуранта за ст. 366 Кримінального кодексу – за ухилення від військової служби.

У суді чоловік розповів, що з ним сталось у лютому 2023 року. 8 лютого до нього на роботу прибули четверо працівників ТЦК, які, з його слів, здійснили викрадення. Після цього відбулась військово-лікарська комісія, яка визнала придатність до військової служби. Далі військовозобов'язаному вручили на підпис якісь документи і, як запевняв громадянин, застосували «погрози та залякування». Він не пам'ятає, чи була серед тих документів повістка на прибуття у частину 9 лютого. Наступний день він присвятив візиту в ДБР: хотів відкрити справу проти військкомів, але це не вдалось. До всього, прийшовши в суд, чоловік почав звинувачувати суддів. На його думку, вони бояться ТЦК, які можуть роздавати повістки родичам.

Як свідчить вирок, суд покарав чоловіка за ухилення від мобілізації – присудив три роки позбавлення волі, однак замінив ув’язнення на рік іспитового терміну.

Раніше українець оскаржував законність воєнного стану. Верховний суд відповів. 

Як повідомляв «Главком», на Полтавщині суд визнав винним батька сімох неповнолітніх дітей в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, яке замінив на два роки іспитового терміну. Обвинувачений зазначив: офіційно не записаний як батько дітей тому що, шлюб з дружиною не реєстрували. Усі діти носять прізвище матері. Чоловік визнав, що не реєстрував шлюб, бо це вплинуло би на соціальні виплати на дітей.

Крім цього, на Сумщині представник релігійної організації «Свідки Єгови» одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. 

Читайте також:

Теги: документи викрадення суддя розслідування чоловік вирок шантаж повістка погрози

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розвідка Британії спрогнозувала, яким буде вплив мобілізації на окупованій території Запорізької області
Мобілізація на окупованій частині Запорізької області: розвідка Британії оцінила загрозу
Сьогодні, 12:52
Працівникам «Укрзалізниці» подовжено на місяць термін дії відстрочки від мобілізації
Бронювання від мобілізації подовжено для ще однієї категорії військовозобов'язаних
Вчора, 15:38
Новим законом про мобілізацію скасовано статус обмежено придатний до військової служби
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Оновлений повний перелік
Вчора, 08:00

Суспільство

Селяни через приморозок втратили посіви молодої картоплі та інших овочів
Селяни через приморозок втратили посіви молодої картоплі та інших овочів
Суд покарав чоловіка, який скаржився на викрадення, залякування та шантаж з боку ТЦК
Суд покарав чоловіка, який скаржився на викрадення, залякування та шантаж з боку ТЦК
Українські пілоти показали креативну великодню листівку
Українські пілоти показали креативну великодню листівку
Прапороносець луганського Євромайдану. Згадаймо Максима Радуша
Прапороносець луганського Євромайдану. Згадаймо Максима Радуша
«Не залишайте їх самотніми». На Великдень Сирський звернувся з проханням до українців
«Не залишайте їх самотніми». На Великдень Сирський звернувся з проханням до українців
Епіфаній записав відеозвернення з нагоди Великодня
Епіфаній записав відеозвернення з нагоди Великодня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
291K
Великдень 2024: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
260K
Українець пішов воювати за Росію, а потім розстріляв окупантів
75K
«Благодатний вогонь вже в Україні». Як олігарх Новинський обманув вірян (фото)
54K
«Є ще порох у порохівницях»: Залужний опублікував перше фото за понад два місяці
23K
Більшість українських біженців у Німеччині сидять без роботи: названо причини
9466
У Сумах прогриміли вибухи

Новини

Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
Сьогодні, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
Вчора, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua