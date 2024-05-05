Суд покарав чоловіка, який скаржився на викрадення, залякування та шантаж з боку ТЦК

Мешканець Львівщини стверджував, що його погрозами змусили підписати папери

Українець, уродженець Львівської області, мав звання рядового, пройшов військово-лікарську комісію і отримав повідомлення про прибуття у військову частину. Однак чоловік замість того, щоб стати до лав ЗСУ, пішов у місцеве відділення Державного бюро розслідування (ДБР), щоб подати скаргу. Скарга стосувалась насильства і тиску, які до нього начебто застосували працівники Територіального центру комплектування (ТЦК та СП). Про це йдеться у вироку на порталі Єдиного державного реєстру судових рішень.

Справу підозрюваного в ухиленні розглядав Жовківський районний суд Львівської області. У тексті вироку навели позицію чоловіка, який скаржився на військкомів і говорив про намір їх покарати за допомогою ДБР. В підсумку суддя не повірив скаргам і визнав провину фігуранта за ст. 366 Кримінального кодексу – за ухилення від військової служби.

У суді чоловік розповів, що з ним сталось у лютому 2023 року. 8 лютого до нього на роботу прибули четверо працівників ТЦК, які, з його слів, здійснили викрадення. Після цього відбулась військово-лікарська комісія, яка визнала придатність до військової служби. Далі військовозобов'язаному вручили на підпис якісь документи і, як запевняв громадянин, застосували «погрози та залякування». Він не пам'ятає, чи була серед тих документів повістка на прибуття у частину 9 лютого. Наступний день він присвятив візиту в ДБР: хотів відкрити справу проти військкомів, але це не вдалось. До всього, прийшовши в суд, чоловік почав звинувачувати суддів. На його думку, вони бояться ТЦК, які можуть роздавати повістки родичам.

Як свідчить вирок, суд покарав чоловіка за ухилення від мобілізації – присудив три роки позбавлення волі, однак замінив ув’язнення на рік іспитового терміну.

Раніше українець оскаржував законність воєнного стану. Верховний суд відповів.

Як повідомляв «Главком», на Полтавщині суд визнав винним батька сімох неповнолітніх дітей в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, яке замінив на два роки іспитового терміну. Обвинувачений зазначив: офіційно не записаний як батько дітей тому що, шлюб з дружиною не реєстрували. Усі діти носять прізвище матері. Чоловік визнав, що не реєстрував шлюб, бо це вплинуло би на соціальні виплати на дітей.

Крім цього, на Сумщині представник релігійної організації «Свідки Єгови» одержав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.