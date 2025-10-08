Головна Скотч Відео
«Боже мій». Садовий злякався ціни на сувенір (відео)

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Скріншот з реакцією Андрія Садового на ціну сумки у відео на платформі TikTok
фото: скріншот відео у TikTok

Андрій Садовий здивувався вартості сумки з логотипом BookForum і вирішив заощадити

Міський голова Львова Андрій Садовий хотів придбати сумку з логотипом BookForum, проте після ознайомлення з ціною у 600 грн вирішив не витрачати гроші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео за участі Андрія Садового у TikTok.

Під час відвідин львівського міжнародного BookForum мер Львова Андрій Садовий звернув увагу на сумку з фірмовим логотипом заходу. Спершу вона йому сподобалася, але після того, як дізнався ціну – 600 грн – Садовий відмовився від покупки.

Садовий довго та прискіпливо розглядав сумку з логотипом BookForum, перш ніж відмовитися від покупки через високу ціну
Садовий довго та прискіпливо розглядав сумку з логотипом BookForum, перш ніж відмовитися від покупки через високу ціну
Скріншот з відео на платформі TikTok

«Боже мій, господи, – емоційно вигукнув Садовий, – Та це дорого!» – зазначив мер, додавши, що краще заощадить ці гроші. Він також пояснив своє рішення словами: «Я вже сьогодні заплатив багато».

Зазначимо, 32-й BookForum у Львові відбувався із 3-го до 5 жовтня. На фестивалі було приблизно 120 видавництв. 

Нагадаємо, що мер Львова Андрій Садовий розповів про джерела своєї енергії та секрети життєвої сили. Садовий відмовився від алкоголю та кави, замінивши їх японським чаєм матча для більшої енергії та концентрації.

Теги: Андрій Садовий TikTok Львів

