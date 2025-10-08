«Боже мій». Садовий злякався ціни на сувенір (відео)

Скріншот з реакцією Андрія Садового на ціну сумки у відео на платформі TikTok

Андрій Садовий здивувався вартості сумки з логотипом BookForum і вирішив заощадити

Міський голова Львова Андрій Садовий хотів придбати сумку з логотипом BookForum, проте після ознайомлення з ціною у 600 грн вирішив не витрачати гроші. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео за участі Андрія Садового у TikTok.

Під час відвідин львівського міжнародного BookForum мер Львова Андрій Садовий звернув увагу на сумку з фірмовим логотипом заходу. Спершу вона йому сподобалася, але після того, як дізнався ціну – 600 грн – Садовий відмовився від покупки.

Садовий довго та прискіпливо розглядав сумку з логотипом BookForum, перш ніж відмовитися від покупки через високу ціну Скріншот з відео на платформі TikTok

«Боже мій, господи, – емоційно вигукнув Садовий, – Та це дорого!» – зазначив мер, додавши, що краще заощадить ці гроші. Він також пояснив своє рішення словами: «Я вже сьогодні заплатив багато».

Зазначимо, 32-й BookForum у Львові відбувався із 3-го до 5 жовтня. На фестивалі було приблизно 120 видавництв.

