Львів переходить у «режим тестування». Садовий прогнозує складну зиму

Садовий: «Ми повертаємось до часу, коли буржуйка в підвалі – не зайва річ. Не зліться. Тримаємось разом»

З 11 жовтня у Львові проводять одночасну перевірку всіх ресурсів міста для альтернативного водо-, електропостачання та опалення. Містян попередили про можливі незручності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міського голови Львова Андрія Садового.

«Зима може бути складною. Сьогоднішня ніч у Києві це вкотре довела. Від завтра переводимо Львів у режим тестування. Маємо перевірити всі наші ресурси, механізми, забезпечення й оперативність. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту», – написав він.

За словами мера Львова, у місті відключать світлофори від основного живлення і переведуть їх на альтернативне, щоб переконатися, що у випадку блекауту вони працюватимуть. Садовий зауважив, що близько 97% світлофорів можуть працювати без централізованого електропостачання.

Перевірка також стосуватиметься води, світла, газу, громадського транспорту, зв’язку та всього, що важливе для функціонування міста.

У місті тестуватимуть альтернативну подачу води без електропостачання. У 18 школах Львова, де є твердопаливні котли, будуть запускати опалення від них. Такі котли також є у деяких лікарнях.

Також у Львові підняли реєстр всіх пічок, які встановлювали у будинках, для перевірки стану.

«Що стосується опалення – справді холодно. Але зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно – аби взимку тепло таки було», – сказав Садовий.

Мер Львова пояснив, що на жовтень місто має ліміт газу у 8 млн кубометрів. А для того, щоб повноцінно пройти осінньо-зимовий період у жовтні, треба ще 10 млн.

«Їх немає сьогодні. Ми подали тепло по заявках у школи, садочки, лікарні. Всі, хто потребують, – отримають. Ну і 350 тисяч львівян мають індивідуальне опалення, у них ситуація трохи простіша. Що стосується ТЕЦ-1 та ТЕЦ-2 – поки немає лімітів, ми не можемо запускати їх на повну потужність», – сказав міський голова.

Він запевнив, що міськрада робить все необхідне, але закликав львівʼян подбати про себе.

«Організуйте для себе альтернативні джерела тепла й допоможіть тим, хто сам не впорається. Ми повертаємось до часу, коли буржуйка в підвалі – не зайва річ. Не зліться. Тримаємось разом», – підсумував Садовий.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів відповісти на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України.