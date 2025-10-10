Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Львів переходить у «режим тестування». Садовий прогнозує складну зиму

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Львів переходить у «режим тестування». Садовий прогнозує складну зиму
Садовий запевнив, що міськрада робить все необхідне, але закликав львівʼян подбати про себе
фото з відкритих джерел

Садовий: «Ми повертаємось до часу, коли буржуйка в підвалі – не зайва річ. Не зліться. Тримаємось разом»

З 11 жовтня у Львові проводять одночасну перевірку всіх ресурсів міста для альтернативного водо-, електропостачання та опалення. Містян попередили про можливі незручності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міського голови Львова Андрія Садового.

«Зима може бути складною. Сьогоднішня ніч у Києві це вкотре довела. Від завтра переводимо Львів у режим тестування. Маємо перевірити всі наші ресурси, механізми, забезпечення й оперативність. Робимо це кожного року, але вперше одночасно по всьому місту», – написав він.

За словами мера Львова, у місті відключать світлофори від основного живлення і переведуть їх на альтернативне, щоб переконатися, що у випадку блекауту вони працюватимуть. Садовий зауважив, що близько 97% світлофорів можуть працювати без централізованого електропостачання.

Перевірка також стосуватиметься води, світла, газу, громадського транспорту, зв’язку та всього, що важливе для функціонування міста.

У місті тестуватимуть альтернативну подачу води без електропостачання. У 18 школах Львова, де є твердопаливні котли, будуть запускати опалення від них. Такі котли також є у деяких лікарнях.

Також у Львові підняли реєстр всіх пічок, які встановлювали у будинках, для перевірки стану.

«Що стосується опалення – справді холодно. Але зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення. Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно – аби взимку тепло таки було», – сказав Садовий.

Мер Львова пояснив, що на жовтень місто має ліміт газу у 8 млн кубометрів. А для того, щоб повноцінно пройти осінньо-зимовий період у жовтні, треба ще 10 млн.

«Їх немає сьогодні. Ми подали тепло по заявках у школи, садочки, лікарні. Всі, хто потребують, – отримають. Ну і 350 тисяч львівян мають індивідуальне опалення, у них ситуація трохи простіша. Що стосується ТЕЦ-1 та ТЕЦ-2 – поки немає лімітів, ми не можемо запускати їх на повну потужність», – сказав міський голова.

Він запевнив, що міськрада робить все необхідне, але закликав львівʼян подбати про себе.

«Організуйте для себе альтернативні джерела тепла й допоможіть тим, хто сам не впорається. Ми повертаємось до часу, коли буржуйка в підвалі – не зайва річ. Не зліться. Тримаємось разом», – підсумував Садовий.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів відповісти на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України.

Теги: Андрій Садовий Львів опалювальний сезон опалення зима

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пасічник закінчив факультет культури й мистецтв за напрямом «Хореографія»
На війні загинув артист Львівської національної опери Дмитро Пасічник
15 вересня, 21:28
Прослуховувальний апарат було знайдено в одному з телефонів на робочому столі мера
Садовий про знайдену прослушку: «Якщо ці розмови стануть публічними, це недобре»
23 вересня, 13:02
Львів затягнуло димом після обстрілу
Масована атака на Львів: виникли пожежі, місто затягнуло димом (оновлено)
5 жовтня, 08:02
Поліцейські встановлюють обставини та інших учасників інциденту
У Львові підлітки побили 18-річну дівчину й зняли це на відео
22 вересня, 18:22
Для отримання зимової субсидії деяким українцям потрібно самостійно подавати заяву до Пенсійного фонду
Зимові субсидії 2025–2026: кому доведеться подавати заяву самостійно
26 вересня, 13:02
СБУ запобігла двом терактам у Львові: ворог намагався підірвати українських військових під виглядом «побачення»
Теракти «на побаченні». СБУ розкрила підступний план росіян у Львові
1 жовтня, 14:04
Теплопостачання вмикатимуть від індивідуальних джерел, на підставі заяв керівників закладів
Біла Церква першою на Київщині розпочала опалювальний сезон
2 жовтня, 11:30
Щодо житлового сектору, рішення про початок опалювального сезону ухвалюватиметься з урахуванням раціональності, ситуації в енергосистемі та прогнозів погоди
Кличко оголосив початок опалювального сезону у Києві
2 жовтня, 15:37
Скріншот з реакцією Андрія Садового на ціну сумки у відео на платформі TikTok
«Боже мій». Садовий злякався ціни на сувенір (відео)
8 жовтня, 11:59

Суспільство

Аварійні відключення, відновлення споживання: що наразі відомо про стан енергосистеми
Аварійні відключення, відновлення споживання: що наразі відомо про стан енергосистеми
Львів переходить у «режим тестування». Садовий прогнозує складну зиму
Львів переходить у «режим тестування». Садовий прогнозує складну зиму
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
Зміна клімату в Україні. Аграрії назвали фрукт, на який варто робити ставку
Зміна клімату в Україні. Аграрії назвали фрукт, на який варто робити ставку
Загинув під час виконання бойового завдання. Згадаймо Анатолія Корейка
Загинув під час виконання бойового завдання. Згадаймо Анатолія Корейка
Жінок призвуть до армії? Латвійський воєнкор розповів, як його країна готується до війни з Росією
Жінок призвуть до армії? Латвійський воєнкор розповів, як його країна готується до війни з Росією

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua