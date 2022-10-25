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Своєрідно помстився: киянин кинув сусідці у вікно «коктейлі Молотова» (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Своєрідно помстився: киянин кинув сусідці у вікно «коктейлі Молотова» (фото)
Правопорушник вже притягувався до кримінальної відповідальності
фото: Нацполіція

За свій злочин він може провести у тюрмі до 10 років

У Києві чоловік вирішив своєрідно помститись сусідці, з якою у нього виник конфлікт, закинувши їй у вікно «коктейлі Молотова». За свій злочин він може провести у тюрмі до 10 років. Про це розповіли у поліції Києва.

За словами правоохоронців, днями на лінію 102 надійшло повідомлення від киянки, 1959 року народження, про те, що її сусід підпалює щось біля будинку на проспекті Володимира Івасюка та внаслідок цього загорілося вікно її квартири.

На місце виїжджали екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції. На місці події правоохоронці виявили фрагменти пляшок з легкозаймистою рідиною та сліди загорання в оселі заявниці.

Своєрідно помстився: киянин кинув сусідці у вікно «коктейлі Молотова» (фото) фото 1

Встановлено, що 34-річний чолов’яга зробив два «коктейлі Молотова» та навмисно кинув їх на підвіконня сусідки. Свій вчинок він пояснив, як помсту через конфлікт з жінкою.

Поліцейські затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та на даний час він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Своєрідно помстився: киянин кинув сусідці у вікно «коктейлі Молотова» (фото) фото 2

Раніше правопорушник вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення наркозлочину та злочину проти життя та здоров’я особи.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва із Оболонською окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2. ст. 194 Кримінального кодексу України – замах на умисне знищення або пошкодження майна.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялось, що біля окупованого Луганська спалахнула масштабна пожежа.

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Теги: поліція Київ

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