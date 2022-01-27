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    Світлина церкви на Вінниччині перемогла в міжнародному фотоконкурсі «Вікіпедії»

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    Миколаївська церква збудована в 1751 році - Світлина церкви на Вінниччині перемогла в міжнародному фотоконкурсі «Вікіпедії»
    Миколаївська церква збудована в 1751 році
    фото: Сергій Оньков

    Про старовинну церкву досі не створили окремої статті у «Вікіпедії», але її фото ілюструють статтю про місцевість

    В українській частині міжнародного фотоконкурсу «Вікіпедії» «Вікі любить пам’ятки» обрали найкраще фото Вінницької області 2021 року, передає «Depo.Вінниця».

    Перемогла світлина Миколаївської церкви у селі Борисівка Іллінецької громади Вінниччини. Автор фото – Сергій Оньков.

    Миколаївська церква збудована в 1751 році, це пам’ятка архітектури місцевого значення. Про неї ще не створено окремої статті у «Вікіпедії», але її фото ілюструють статтю про село.

    «Особливу виразність цьому зображенню створює майже монохромія густого синього (замість чорного) кольору у поєднанні з білими елементами декору церкви та хмаринами. Вдалий ракурс для детальної демонстрації, яскраве весняне освітлення створює радісний та піднесений настрій», – оцінила роботу членкиня журі Наталія Шестакова, мандрівниця та фотограф.

    У списку пам’яток Вінницької області – 4086 об’єктів культурної спадщини, фото у «Вікісховищі» мають уже 1875 пам’яток. У 2021 році конкурсанти завантажили 2810 світлин 565 об’єктів, із них 178 – уперше.

    У 2021 році за перемогу у номінації світлин пам’яток Вінниччини змагалися 33 автори, за всі роки конкурсу – 223.

    Нагадаємо, раніше Лондонський Музей природознавства підбив підсумки конкурсу Wildlife Photographer of the Year - щорічного найбільшого змагання фотографій дикої природи.

    Кращим фотографом 2021 року став француз Лоран Баллеста. Йому вдалося зафіксувати сцену шлюбного ритуалу груперів Epinephelus polyphekadion у Французькій Полінезії. Ці невеликі рибки спаровуються лише раз на рік близько півгодини в літній повний місяць.

    Повну галерею найцікавіших робіт опубліковано на офіційному сайті музею.

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    Теги: церква фотограф Вінниця музей Вінниччина село
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    Світлина церкви на Вінниччині перемогла в міжнародному фотоконкурсі «Вікіпедії»