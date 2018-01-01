Священик УГКЦ транслює молитви в Instagram

«Це своєрідна допомога тим, хто прокинувся і забув змовити «Отче наш» і «Богородице Діво»

Василь Германюк, священик парафії Української Греко-Католицької Церкви у Скалі-Подільській на Тернопільщині, у неділю і на свята організовує пряму трансляцію молитов на своїй сторінці в Instagram. «Якщо молода особа прокидається вранці і першим її кроком є відкриття Instagram, щоб глянути хто що там лайкнув і кинув новенького – я



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Василь Германюк

«Це своєрідна допомога тим, хто прокинувся і забув змовити «Отче наш» і «Богородице Діво»

Василь Германюк, священик парафії Української Греко-Католицької Церкви у Скалі-Подільській на Тернопільщині, у неділю і на свята організовує пряму трансляцію молитов на своїй сторінці в Instagram.

«Якщо молода особа прокидається вранці і першим її кроком є відкриття Instagram, щоб глянути хто що там лайкнув і кинув новенького – я пропоную, по совісті, духовну альтернативу – почитай разом зі мною ранішню молитву в прямій трансляції і згодом в записі на 24 години. Це своєрідна допомога тим, хто прокинувся і забув змовити «Отче наш» і «Богородице Діво», адже одним з найперших ранкових дій має бути подячна молитва», – пояснив священик.

Наразі в Instagram у отця Василя Германюка 398 підписників.

Нагадаємо, Папа Римський також веде активне життя у соціальних мережах. Наприклад, у Твіттері.