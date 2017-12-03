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    Суспільство

    Свято наближається: у Дніпрі через ДТП дорогу засипало мандаринами

    Місцеві жителі приходили на місце події з пакетами та сумками
    У Дніпрі через ДТП дорогу на проїзді Олександра Гальченко засіяли мандарини. Як повідомляє місцеве видання «Інформатор», аварія сталася третього грудня. Учасники аварії зникли з місця події, і тепер їх розшукують. Імовірно, одним з учасників аварії була фура, з якої випав вантаж. [READ_MORE] «На місці події працює
    • Сьогодні, 14:09
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    Мандарини на трасі внаслідок ДТП у Дніпрі
    Фото: dp.informator.ua
    Мандарини на трасі внаслідок ДТП у Дніпрі

    Місцеві жителі приходили на місце події з пакетами та сумками

    У Дніпрі через ДТП дорогу на проїзді Олександра Гальченко засіяли мандарини. Як повідомляє місцеве видання «Інформатор», аварія сталася третього грудня.

    Учасники аварії зникли з місця події, і тепер їх розшукують. Імовірно, одним з учасників аварії була фура, з якої випав вантаж.

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    «На місці події працює патрульна поліція. На дорогу вже приходили місцеві жителі з пакетами і вибирали собі вцілілі фрукти. Деякі особливо завзяті громадяни вирішили вжити мандарини прямо на місці, щоб не тягати з собою важкі сумки. Діти з особливим натхненням сприйняли аварію і бігали серед розчавлених плодів, щасливо повискуючи», — йдеться у повідомленні.

    Через деякий час прибрати наслідки події приїхав трактор, а асфальт ретельно «вимили» за допомогою комунального транспорту.

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