Свято наближається: у Дніпрі через ДТП дорогу засипало мандаринами

Місцеві жителі приходили на місце події з пакетами та сумками

У Дніпрі через ДТП дорогу на проїзді Олександра Гальченко засіяли мандарини. Як повідомляє місцеве видання «Інформатор», аварія сталася третього грудня. Учасники аварії зникли з місця події, і тепер їх розшукують. Імовірно, одним з учасників аварії була фура, з якої випав вантаж. [READ_MORE] «На місці події працює



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Фото: dp.informator.ua Мандарини на трасі внаслідок ДТП у Дніпрі

Місцеві жителі приходили на місце події з пакетами та сумками

У Дніпрі через ДТП дорогу на проїзді Олександра Гальченко засіяли мандарини. Як повідомляє місцеве видання «Інформатор», аварія сталася третього грудня.

Учасники аварії зникли з місця події, і тепер їх розшукують. Імовірно, одним з учасників аварії була фура, з якої випав вантаж.

«На місці події працює патрульна поліція. На дорогу вже приходили місцеві жителі з пакетами і вибирали собі вцілілі фрукти. Деякі особливо завзяті громадяни вирішили вжити мандарини прямо на місці, щоб не тягати з собою важкі сумки. Діти з особливим натхненням сприйняли аварію і бігали серед розчавлених плодів, щасливо повискуючи», — йдеться у повідомленні.

Через деякий час прибрати наслідки події приїхав трактор, а асфальт ретельно «вимили» за допомогою комунального транспорту.