ДТП у центрі Києва: автомобіль Fiat відкинуло на тротуар, де знаходились люди

Автомобілі Lexus і Fiat зіткнулися, коли не працювали світлофори

У Києві на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Пушкінської сталася ДТП за участі автомобілів Lexus та Fiat. Про це повідомляють «Вартові.Еспресо». Свідки розповідають, що були вимкнені світлофори, на перехресті стояв патрульний, який регулював дорогу для проїзду кортежу. [READ_MORE] У цей момент Fiat їхав Пушкінською та



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Автомобілі Lexus і Fiat зіткнулися, коли не працювали світлофори

У Києві на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Пушкінської сталася ДТП за участі автомобілів Lexus та Fiat. Про це повідомляють «Вартові.Еспресо».

Свідки розповідають, що були вимкнені світлофори, на перехресті стояв патрульний, який регулював дорогу для проїзду кортежу.

У цей момент Fiat їхав Пушкінською та зіткнувся з Lexus, який їхав бульваром Шевченка. Від зіткнення Lexus розвернуло, а Fiat відкинуло на тротуар.

Жінка, яка в цей момент стояла на тротуарі, встигла відскочити. В результаті ДТП постраждав водій Fiat — в нього забої та посічене обличчя.