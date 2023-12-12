Активісти б'ють на сполох: до Великої Палати Верховного суду обрано двох недоброчесних суддів

У склад Великої Палати Верховного Суду були делеговані судді Верховного Суду Сергій Погрібний та Ольга Ступак

Учора, 11 грудня у склад Великої Палати Верховного Суду обрано трьох нових суддів. Двоє із них мають заплямовану репутацію. Про це заявив голова правління Фундації Dejure Михайло Жернаков.

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Строком на три роки у склад Великої Палати Верховного Суду були делеговані судді Верховного Суду Сергій Погрібний та Ольга Ступак.

Як нагадав Жернаков, за Ступа тягнеться історія щодо появи коштів на придбання коштовного авто та нерухомості. «Ольга Ступак – та сама суддя, яка очевидно брехала щодо коштів на придбання новенького BMW за 1,4 млн та будинку під Києвом на 380 кв. м. Про це вже говорили в Громадська рада доброчесності ще під час конкурсу до Верховного Суду. Також це показало розслідування НАБУ, яке не закінчилося лиш через те, що КСУ скасував статтю за недостовірне декларування. Врешті-решт, цю брехню нещодавно визнала і нова Вища кваліфкомісія суддів. Врятували ж Ступак від відповідальності Вища рада правосудді і сам Верховний Суд, які відмовилися її карати. Однак, 7 суддів Великої Палати Верховного Суду все ж побачили очевидну брехню та виклали окрему думку», – зазначив Жернаков.

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Він наголосив, що 28 з 33 суддів Касаційного цивільного суду все одно підтримали кандидатуру Ступак до складу Великої палати.

Щодо Сергія Погрібного попередня Громадська рада доброчесності теж ухвалювала висновок про невідповідність посаді судді Верховного Суду. Як зазначив Жернаков, йшлося, зокрема, про його рішення з ознаками політичного впливу по незаконному будівництву на одеському узбережжі та по передачі землі Київського зоопарку, яку суддя дозволив забудувати у дуже швидкий термін — за одне засідання, через 10 днів після прийняття позову. «Також суддя забороняв проводити зйомку на відкритому засіданні (хоча сторони справи не заперечували), і цим порушив принцип гласності та відкритості. Врешті-решт, Погрібний має чимало плутанини в майні та зв’язки з Сергієм Ківаловим», – нагадав голова правління Фундації .

На думку Жернакова, таке обрання яскраво демонструє, наскільки поганий стан справ у Верховному Суді. При цьому саме Велика Палата буде ставити крапку щодо звільнення недоброчесних суддів. Від неї великою мірою залежить загальний результат судової реформи. Зараз ми бачимо, що він під загрозою.

«Це все показує наскільки назріла і перезріла реформа Верховного Суду. До речі, вона теж є серед пріоритетів і ЄС, і США, прямо пов'язаних з допомогою Україні. І це дуже вагомі аргументи робити її максимально жорсткою і ефективною», – зазначив голова правління Фундації.

До вдома, 15 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали голову ВС Князєва та вилучили $2,7 млн.