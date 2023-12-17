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Вбивство заручників: ЦАХАЛ розповів подробиці трагедії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вбивство заручників: ЦАХАЛ розповів подробиці трагедії
Ізраїльські заручники, вбиті військовими ЦАХАЛу
фото: The Times of Israel

ЦАХАЛ розуміє, що спонукало солдатів відкрили вогонь по чоловіках

Троє ізраїльських заручників, які були вбиті в п'ятницю військовими ЦАХАЛу в Газі, були без сорочок та розмахували білим прапором, коли в них почали стріляти. Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами старшого офіцера Південного командування, інцидент стався після того, як один із солдатів, який перебував у будівлі, помітив три підозрілі постаті, які виходили з будівлі за кілька десятків метрів від нього.

Усі троє були без сорочок, а один із них ніс палицю з імпровізованим білим прапором. Солдат вирішив, що люди, які рухаються до нього, – це спроба ХАМАСу заманити солдатів ЦАХАЛу в пастку, після чого негайно відкрив вогонь і крикнув «терористи», звертаючись до інших солдатів.

За даними слідства, солдат убив двох із заручників, а третій, який дістав поранення, сховався в будівлі, з якої вийшов. Тим часом військовослужбовці, які перебували в цьому районі, почули чийсь крик, який просив про допомогу на івриті. Командир батальйону, який також перебував у будівлі, звідки стріляв солдат, вийшов назовні і закликав військових припинити вогонь.

За мить пізніше третій чоловік вийшов із будівлі, у яку він утік, але інший солдат відкрив по ньому вогонь, убивши його.

Командир батальйону зрозумів, що зовнішній вигляд третього чоловіка незвичайний, і з'ясувалося, що це ізраїльський заручник. Усі три тіла забрали і доставили в Ізраїль для впізнання.

За словами офіцера, солдати, які відкрили вогонь, зробили це всупереч протоколу, проте ЦАХАЛ розуміє, що спонукало солдатів так вчинити.

Нагадаємо, ізраїльське командування заявило, що військовослужбовці, які ведуть боротьбу з загонами бойовиків ХАМАСу, 15 грудня помилково застрелили трьох заручників, яких «сприйняли як загрозу». 

Як повідомлялося, Армія оборони Ізраїлю почала закачувати морську воду в систему підземних тунелів ХАМАСу в Секторі Гази. У такий спосіб ЦАХАЛ збирається знищити підземні схованки бойовиків, але це може зашкодити ґрунтам.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден заявив, що бойовики ХАМАСу неодноразово ґвалтували та калічили жінок під час нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня. 

Теги: Ізраїль армія солдат поранення

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