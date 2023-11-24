Обвинувачена у сепаратизмі Неля Штепа втекла? Суд забив на сполох

Феміда витребовує інформацію в прикордонників про перетин держкордону ексміською головою Слов'янська

Київський районний суд Полтави доручив поліції розшукати колишню міську голову Слов'янська Донецької області Нелю Штепу, обвинувачену у створенні терористичної організації і посяганні на територіальну цілісність України (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

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Із матеріалів судової ухвали випливає, що Неля Штепа ігнорує засідання полтавського суду. Її справа, яка у лютому 2023 року надійшла до цього суду, майже не зрушилася з місця, вона на підготовчому етапі розгляду.

Крім цього, суд витребовує дані з Міністерства соціальної політики та Держприкордонної служби. Зокрема, міністерство повинно надати інформацію про те, чи вважається Штепа внутрішньо переміщеною особою. Від прикордонників Феміда хоче дізнатися, чи виїжджала обвинувачена з України.

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Наступне судове засідання у справі Штепи призначено на 11 грудня.

Нагадаємо, що Нелю Штепу судять з 2014 року. До повномасштабної війни її справу розглядав Орджонікідзевський районний суд Харкова. Головуюча суддя Олена Глібко встигла провести допит Штепи та заслухати свідків.

У березні 2022 року Голова Верховного суду ухвалив розпорядження про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану. Після чого справу Штепи забрали у судді Глібко і передали на розгляд до Київського районного суду Полтави.

У квітні 2023 року суддя Олена Глібко пішла у відставку за власним бажанням.

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Як повідомляв «Главком», на засіданні 9 лютого 2021 року Штепа заявила клопотання про виклик до суду 50 свідків захисту, в тому числі ексглаву Донецької облагосадміністраціі Сергія Таруту, колишнього в.о. глави Адміністрації президента Сергія Пашинського, ексглаву Служби безпеки України Валентина Наливайченка, експрем'єр-міністра Арсенія Яценюка і п'ятого президента України (2014-2019) Петра Порошенка. Суд вирішив допустити до допиту в судовому засіданні всіх свідків, заявлених як звинуваченням, так і захистом, нагадавши при цьому сторонам про право відмовитися від допиту того чи іншого свідка.

Довідково. Нелю Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що ексмерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення.

У свою чергу Штепа заявила, що не вважає себе винною. Стверджувала, що не організовувала жодних сепаратистських заходів на підтримку «ДНР» (за словами Штепи, їх проводили місцеві соціалісти і комуністи). Натомість 5 березня 2014 року організувала мітинг «Слов’янськ – за Україну», який її попросив провести тодішній голова Донецької ОДА Сергій Тарута. Більше того за 12 днів до захоплення Слов’янську Штепа надіслала 72 телеграми на адреси центральної влади щодо реагування на ситуацію, що склалася.