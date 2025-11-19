Головна Країна Події в Україні
Ракета Х-101 могла поцілити в будинок у Тернополі – Ігнат

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
фото: ДСНС України

У Повітряних силах повідомили, що в житловий будинок у Тернополі ймовірно вдарила російська ракета Х-101. Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері «Київ24».

«Треба дивитися, це на місцях будуть визначати (чи це пряме ураження, чи уламок - ред.). Попередньо, що ракета Х-101 влучила в будинок (в Тернополі - ред.)», – зазначив Ігнат.

На захід був спрямований удар комбінований із залученням різних типів засобів повітряного нападу.

«Це були ракети Х-101, ракети «Калібр» та одна балістична ракета, яка була пущена з північного напрямку. Таким чином, не було пусків з стратегічної авіації», – додав Ігнат.

Х-101 – російська стратегічна крилата ракета класу «повітря – земля» з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський прокоментував комбінований російський удар по Україні. За словами президента, окупанти запустили більш ніж 470 ударних дронів та 48 ракет різного типу. У Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки. Загинули 20 осіб, серед яких двоє дітей. Ще 66 людей отримали поранення, серед постраждалих 16 дітей.

