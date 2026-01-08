Блекаут на Дніпропетровщині: школи продовжили канікули, можливі зупинки електротранспорту

У Дніпрі всі міські лікарні повністю переведені на живлення від генераторів

Влада попередила про можливі перебої в роботі електротранспорту 8 січня

У Дніпрі та області тривають аварійні заходи після масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Міська влада перебуває на постійному зв’язку з профільними службами та енергетиками, застосовуючи всі напрацьовані в попередні роки алгоритми реагування, пише «Главком».

У Дніпрі всі міські лікарні повністю переведені на живлення від генераторів, сформовані необхідні запаси води. Системи водовідведення в житлових будинках також підтримуються альтернативними джерелами живлення.

Через відключення електропостачання у більшості закладах загальної середньої освіти подовжено канікули. Вони триватимуть до 9 січня включно.

У різних районах міста працює близько 130 колонок із технічною водою.

Зранку, за потреби, у місті будуть додатково розгорнуті пункти незламності. Загалом у Дніпрі їх 89. Мешканців також попереджають, що вранці можливі перебої в роботі електротранспорту.

Влада просить жителів врахувати ситуацію при плануванні поїздок і повсякденних справ.

Зауважимо, що після масованого обстрілу РФ Запоріжжя та область зазнали масштабного блекауту. Критична інфраструктура працює від генераторів, мобільний зв’язок – в аварійному режимі. В місті відкрито понад 160 пунктів незламності, екстрені служби працюють у посиленому режимі. Влада закликає мешканців обмежити користування мобільним звʼязком та стежити за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо, російські терористи здійснили масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру одразу кількох регіонів України.

Внаслідок ударів більшість споживачів у Дніпропетровській та Запорізькій областях, включно з обласними центрами, залишилися без електропостачання. «Укренерго» звернулося до мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя із терміновим проханням.

У Міненерго зазначили, що огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Як повідомлялось, «Укрзалізниця» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України оперативно реагує на масштабні відключення електроенергії у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У зв’язку з аварійною ситуацією всі поїзди в регіоні переведені на резервну теплотягу. Засоби сигналізації та зв’язку працюють від резервних джерел живлення, а вокзали забезпечені електроенергією за допомогою генераторів.