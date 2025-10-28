Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів

За минулу добу відбулося 218 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинувши 186 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3938 обстрілів, зокрема 132 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3435 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Райгородок, Костянтинівка, Донецької області; Тернувате, Нове Запоріжжя Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, район зосередження озброєння і військової техніки та пункт управління окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби українські воїни відбили десять атак загарбників. Також ворог завдав 10 авіаударів, застосувавши при цьому 24 керовані авіабомби, та здійснив 149 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог 11 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка, Одрадне та у бік Бочкового.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Зелений Гай та у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував десять разів. Намагався прорвати оборону у районах населених пунктів Середнє, Мирне, Шандриголове, Надія та Зарічне.

На Слов’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 11 спроб прориву у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Окупанти чотири рази атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та Залізнянського.

На Костянтинівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 32 атаки у районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 79 штурмів агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Панківка, Сухецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Горіхове.

На Олександрівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник здійснив 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Новоселівка, Вербове, Олексіївка, Новогригорівка та Успенівка.

На Придніпровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник здійснив чотири безрезультатних спроби наступу.

Нагадаємо, триває 1343-й день повномасштабної війни в Україні.