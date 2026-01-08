Головна Країна Суспільство
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 8 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

8 січня у світі відзначають День обертання Землі. Віряни вшановують пам'ять святого ісповідника Еміліяна, єпископа Кизицького. Цей день у народі називали «Омеляна зимового» або «Омеляни-перезви».

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 8 січня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День обертання Землі

8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Щорічно 8 січня людьми з різних куточків планети відзначається День обертання Землі. У 1851 році фізик родом із Франції, на ім’я Жан Фуко, створив інструмент, за допомогою якого пізніше закріпив свою теорему про те, що Земля обертається.

Це друге протягом року свято, присвячене 3-й від Сонця планеті і її численним екосистемам, які забезпечують життя людству.

Обертання Землі – це обертання нашої планети навколо власної осі. Земля обертається на схід, у поступальному русі, а якщо дивитися з боку північної полярної зірки, то проти годинникової стрілки. Північний і Південний полюси – це точки, де вісь обертання Землі перетинає її поверхню. Це обертання відповідає за цикл дня і ночі та суттєво впливає на наше довкілля та умови життя.

День повитух

8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Всім відомо, що жінки не завжди народжували дітей в лікарських установах. В давнину це відбувалося вдома, але пологи завжди проходили під контролем досвідченої повитухи. Нині цю професію називають акушерством, і акушерами можуть бути й чоловіки. Та раніше повитухою могла бути лише жінка, і то неабияка. Повитухи мали бездоганну репутацію й користувалися повагою інших людей. Вважалося, що повитухи не лише сприяють благополучній появі дитини на світ, але й магічним чином можуть вплинути на її долю. 8 січня  наші предки вшановували повитух – День повитух. Цей день ще називали Бабиним днем або Бабиними кашами.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого ісповідника Еміліяна

8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

8 січня православна церква вшановує Еміліяна, єпископа Кизицького, який жив у IX столітті під час правління імператора-іконоборця Лева Вірменина. Святий Еміліян разом з іншими єпископами відкрито виступив проти іконоборчої єресі, захищаючи право вірян шанувати святі образи. За свою непохитну віру та потужний дух він був позбавлений сану та відправлений у заслання, де і помер як ісповідник, не зрікшись своїх переконань.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами цього дня визначали, якою буде погода на найближчі місяці:

  • Якщо на Омеляна вітер дме з півдня – літо буде багатим на грози;
  • завірюха 8 січня обіцяє, що весна прийде пізно і буде холодною;
  • якщо день ясний – чекайте на хорошу погоду в серпні;
  • якщо на небі видно багато зірок – невдовзі вдарять потужні морози;
  • іній на деревах віщує мокре та холодне літо.

Історичні події

  • 1198 рік – початок понтифікату Інокентія ІІІ;
  • 1297 рік – Франсуа Гримальді захоплює Монако;
  • 1547 рік – друком виходить Катехізис Мартінаса Мажвідаса – перша книга литовською мовою;
  • 1558 рік – французи займають Кале, останнє континентальне володіння Англії у Франції;
  • 1656 рік – у нідерландському місті Гарлем виходить перший номер газети Weeckelijcke Courante van Europa, найстарішого з періодичних видань, що нині існують (зараз виходить під назвою Гарлемський вісник);
  • 1828 рік – засновують Демократичну партію США;
  • 1851 рік – французький фізик Леон Фуко завдяки сконструйованому ним апарату демонструє обертання Землі;
  • 1863 рік – в Александрії запускають перший в Африці трамвай-конку;
  • 1889 рік – учений Герман Голлеріт із Нью-Йорка отримує патент на табулюючу машину, яка була використана під час перепису населення в країні;
  • 1918 рік – виступаючи перед членами Конгресу, Президент США Вудро Вільсон пропонує Чотирнадцять пунктів – програму мирного перевлаштування післявоєнного світу, що мала сприяти закінченню І Світової війни;
  • 1919 рік – в с. Ясіня теперішньої Закарпатської Гуцульщини провідна коляда місцевих гуцулів «завершується» роззброєнням угорської залоги та встановленням української Гуцульської Республіки;
  • 1926 рік – султан Неджду Абдель-Азіз ібн Сауд коронований у Великій мечеті Мекки як король Хіджазу;
  • 1957 рік – Боббі Фішер стає чемпіоном США з шахів у віці 14 років;
  • 1959 рік – французький генерал Шарль де Голль стає першим Президентом П'ятої республіки;
  • 1961 рік – французи на референдумі голосують за надання Алжиру незалежності;
  • 1976 рік – на засіданні міністрів країн-членів МВФ у м. Кінгстоні на Ямайці оформлюють Ямайську валютну систему;
  • 1978 рік – розгоном великої антиурядової демонстрації в Кумі починається Ісламська революція в Ірані;
  • 2004 рік – у Саутгемптоні відбувається церемонія «хрещення» морського суперлайнера Queen Mary 2, найбільшого на той час у світі;
  • 2020 рік – збиття українського Boeing 737 під Тегераном, гине 176 людей.

Іменини

День ангела святкують: Антон, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Ілля, Омелян, Михайло.

