«Укрзалізниця» перейшла на резервну тягу через масштабні знеструмлення на Дніпропетровщині та Запоріжжі

У зв’язку з аварійною ситуацією всі поїзди в регіоні переведені на резервну теплотягу

На залізничних вокзалах та у пунктах незламності пасажирам доступні гарячий чай, можливість зарядити пристрої

«Укрзалізниця» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України оперативно реагує на масштабні відключення електроенергії у Дніпропетровській та Запорізькій областях, пише «Главком».

У зв’язку з аварійною ситуацією всі поїзди в регіоні переведені на резервну теплотягу. Засоби сигналізації та зв’язку працюють від резервних джерел живлення, а вокзали забезпечені електроенергією за допомогою генераторів.

На залізничних вокзалах та у пунктах незламності пасажирам доступні гарячий чай, можливість зарядити пристрої та безперебійний зв’язок через систему Starlink.

З контрольованими затримками під резервними тепловозами вже вирушили поїзди:

№734 Київ – Дніпро;

№37 Запоріжжя – Київ;

№119 Дніпро – Холм;

№79 Дніпро – Львів;

Також повідомляється, що рух поїздів Dnipro City Express завтра здійснюватиметься у штатному режимі з використанням теплової тяги.

Як повідомлялось, увечері 7 січня після вибухів Дніпро повністю знеструмлений. Перебої зі світлом, водою та теплом зафіксовані також у Запоріжжі, Кривому Розі, Павлограді та Синельниковому. У регіонах розгортають пункти незламності, служби працюють у посиленому режимі.