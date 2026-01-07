Головна Країна Суспільство
«Укрзалізниця» перейшла на резервну тягу через масштабні знеструмлення на Дніпропетровщині та Запоріжжі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
«Укрзалізниця» перейшла на резервну тягу через масштабні знеструмлення на Дніпропетровщині та Запоріжжі
У зв’язку з аварійною ситуацією всі поїзди в регіоні переведені на резервну теплотягу
фото: Укрзалізниця

На залізничних вокзалах та у пунктах незламності пасажирам доступні гарячий чай, можливість зарядити пристрої

«Укрзалізниця» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України оперативно реагує на масштабні відключення електроенергії у Дніпропетровській та Запорізькій областях, пише «Главком».

У зв’язку з аварійною ситуацією всі поїзди в регіоні переведені на резервну теплотягу. Засоби сигналізації та зв’язку працюють від резервних джерел живлення, а вокзали забезпечені електроенергією за допомогою генераторів.

На залізничних вокзалах та у пунктах незламності пасажирам доступні гарячий чай, можливість зарядити пристрої та безперебійний зв’язок через систему Starlink.

З контрольованими затримками під резервними тепловозами вже вирушили поїзди:

  • №734 Київ – Дніпро;
  • №37 Запоріжжя – Київ;
  • №119 Дніпро – Холм;
  • №79 Дніпро – Львів;

Також повідомляється, що рух поїздів Dnipro City Express завтра здійснюватиметься у штатному режимі з використанням теплової тяги.

Як повідомлялось, увечері 7 січня після вибухів Дніпро повністю знеструмлений. Перебої зі світлом, водою та теплом зафіксовані також у Запоріжжі, Кривому Розі, Павлограді та Синельниковому. У регіонах розгортають пункти незламності, служби працюють у посиленому режимі.

