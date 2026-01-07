«Укрзалізниця» перейшла на резервну тягу через масштабні знеструмлення на Дніпропетровщині та Запоріжжі
«Укрзалізниця» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України оперативно реагує на масштабні відключення електроенергії у Дніпропетровській та Запорізькій областях, пише «Главком».
У зв’язку з аварійною ситуацією всі поїзди в регіоні переведені на резервну теплотягу. Засоби сигналізації та зв’язку працюють від резервних джерел живлення, а вокзали забезпечені електроенергією за допомогою генераторів.
На залізничних вокзалах та у пунктах незламності пасажирам доступні гарячий чай, можливість зарядити пристрої та безперебійний зв’язок через систему Starlink.
З контрольованими затримками під резервними тепловозами вже вирушили поїзди:
- №734 Київ – Дніпро;
- №37 Запоріжжя – Київ;
- №119 Дніпро – Холм;
- №79 Дніпро – Львів;
Також повідомляється, що рух поїздів Dnipro City Express завтра здійснюватиметься у штатному режимі з використанням теплової тяги.
Як повідомлялось, увечері 7 січня після вибухів Дніпро повністю знеструмлений. Перебої зі світлом, водою та теплом зафіксовані також у Запоріжжі, Кривому Розі, Павлограді та Синельниковому. У регіонах розгортають пункти незламності, служби працюють у посиленому режимі.
