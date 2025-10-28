Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи має ЄС право відправити українських чоловіків воювати? Експерт дав відповідь

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Чи має ЄС право відправити українських чоловіків воювати? Експерт дав відповідь
Створення механізму повернення чоловіків-українців додому є малоймовірним
фото із відкритих джерел

Заяву щодо ймовірної передачі чоловіків назад до України зробив польський експрем’єр Лешек Міллер

У суспільстві вирують чутки щодо примусового повернення українських чоловіків із Європи для того, щоб вони ставали на захист України. Експерт у питаннях зовнішньої політики Лукаш Адамський спростував це та заявив, що ЄС не має таких механізмів. Варіант того, що його створять, є доволі малоймовірним. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар Лукаша Адамського в етері «Ранок.LIVE» .

Зокрема Лукаш Адамський прокоментував заяву польського експрем’єра Лешека Міллера, який говорив про те, що Польща може відправляти українців додому воювати. «Зараз Лешек Міллер є на абсолютному маргінесі польського політичного життя… Я не хочу, щоб українське суспільство сприймало різні заяви Лешека Міллера», – сказав експерт.

Лукаш Адамський зробив припущення, що Лешек Міллер такими заявами намагається нагадати про себе та можливо шантажувати когось цією інформацією. Тож український експерт радить не вважати цю заяву, як офіційну.

Наразі не існує законної можливості, аби чоловіків-українців, які отримали тимчасовий захист в ЄС, передали Україні для служби. Ухвалення подібного рішення можливе лише за умови, якщо його ухвалить та підтримає весь Європейський Союз. Тому за словами Лукаша Адамського, це повернення українських чоловіків – малоймовірно.

Раніше «Главком» розповідав про те, що у Чехії різко зросла кількість біженців з України протягом останніх місяців. За даними МВС Чехії, кількість дозволів на тимчасовий захист зросла більш ніж у два рази, досягнувши рекордного значення. Відомо про те, що загальна кількість українських біженців у Чехії сягає 400 тис.

Читайте також:

Теги: Європа Європейський Союз війна мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Друге дихання РФ – нові виклики для НАТО
У Росії відкрилося друге дихання
6 жовтня, 15:25
Олександр Мосіюк та ведучі проєкту «Києве мій» Наталя Соколенко та Сергій Костянчук
Підняв синьо-жовтий прапор над столицею. Інтерв’ю з першим демократичним керівником Київради
24 жовтня, 07:05
Під час чергування. Донбас. Жовтень 2025 року. Дрони стали одним із основних інструментів знищення російських БпЛА у прифронті
Зупинити російські БпЛА. Як чергують розрахунки дронів-перехоплювачів поблизу лінії фронту?
20 жовтня, 12:45
Tomahawk може стати «грою змін» у війні в Україні – Кіт Келлог
Tomahawk можуть змінити динаміку війни в Україні – США
30 вересня, 16:17
Верховний Головнокомандувач ЗСУ: Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно
Зеленський анонсував технологічну Ставку, присвячену українській далекобійності
29 вересня, 13:53
Дрони атакували нафтопереробний завод у Тюмені (відео)
Дрони атакували нафтопереробний завод у Тюмені (відео)
6 жовтня, 19:49
Після зіткнення з баштовою випарною градирнею енергоблока сталася детонація БпЛА
Дрон влетів у Нововоронезьку АЕС внаслідок роботи російського РЕБ
7 жовтня, 17:07
Наразі усі пожежі ліквідовано
РФ вдарила по об’єкту критичної інфраструктури на Кіровоградщині (фото)
14 жовтня, 07:56
Військовий експерт пояснив, чому жінки потрібні в армії і як це працює на практиці
Військовий експерт: «Моя дружина служить. Я б волів, щоб вона була поруч, а не «за спиною»
23 жовтня, 15:17

Суспільство

Чи має ЄС право відправити українських чоловіків воювати? Експерт дав відповідь
Чи має ЄС право відправити українських чоловіків воювати? Експерт дав відповідь
Опалювальний сезон розпочався у 13 областях: Мінрозвитку прогнозує нелегку зиму
Опалювальний сезон розпочався у 13 областях: Мінрозвитку прогнозує нелегку зиму
Чи зможуть «томагавки» і «фламінго» змінити війну? Президент оцінив перспективи
Чи зможуть «томагавки» і «фламінго» змінити війну? Президент оцінив перспективи
Скільки росіян потрапило в полон у 2025 році. Свіжі дані від Зеленського
Скільки росіян потрапило в полон у 2025 році. Свіжі дані від Зеленського
Далекобійні удари по РФ. Зеленський пояснив, яку зброю використовує Україна
Далекобійні удари по РФ. Зеленський пояснив, яку зброю використовує Україна
Зеленський пояснив, чому переговорник Путіна екстрено літав до США
Зеленський пояснив, чому переговорник Путіна екстрено літав до США

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua