Чи має ЄС право відправити українських чоловіків воювати? Експерт дав відповідь

Заяву щодо ймовірної передачі чоловіків назад до України зробив польський експрем’єр Лешек Міллер

У суспільстві вирують чутки щодо примусового повернення українських чоловіків із Європи для того, щоб вони ставали на захист України. Експерт у питаннях зовнішньої політики Лукаш Адамський спростував це та заявив, що ЄС не має таких механізмів. Варіант того, що його створять, є доволі малоймовірним. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар Лукаша Адамського в етері «Ранок.LIVE» .

Зокрема Лукаш Адамський прокоментував заяву польського експрем’єра Лешека Міллера, який говорив про те, що Польща може відправляти українців додому воювати. «Зараз Лешек Міллер є на абсолютному маргінесі польського політичного життя… Я не хочу, щоб українське суспільство сприймало різні заяви Лешека Міллера», – сказав експерт.

Лукаш Адамський зробив припущення, що Лешек Міллер такими заявами намагається нагадати про себе та можливо шантажувати когось цією інформацією. Тож український експерт радить не вважати цю заяву, як офіційну.

Наразі не існує законної можливості, аби чоловіків-українців, які отримали тимчасовий захист в ЄС, передали Україні для служби. Ухвалення подібного рішення можливе лише за умови, якщо його ухвалить та підтримає весь Європейський Союз. Тому за словами Лукаша Адамського, це повернення українських чоловіків – малоймовірно.

Раніше «Главком» розповідав про те, що у Чехії різко зросла кількість біженців з України протягом останніх місяців. За даними МВС Чехії, кількість дозволів на тимчасовий захист зросла більш ніж у два рази, досягнувши рекордного значення. Відомо про те, що загальна кількість українських біженців у Чехії сягає 400 тис.