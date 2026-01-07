Головна Країна Суспільство
Міненерго повідомило про критичну ситуацію у Дніпропетровській і Запорізькій областях

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Міненерго повідомило про критичну ситуацію у Дніпропетровській і Запорізькій областях
Внаслідок атаки майже повністю знеструмленими залишилися Дніпропетровська та Запорізька області
Енергетики та аварійні служби перебувають у стані підвищеної готовності

Увечері, 7 січня російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки майже повністю знеструмленими залишилися Дніпропетровська та Запорізька області. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, пише «Главком».

Повідомляється, що критична інфраструктура регіонів нині працює від резервних джерел живлення. У Міненерго зазначили, що огляд пошкоджень, оцінка наслідків та відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Енергетики та аварійні служби перебувають у стані підвищеної готовності.

Як повідомлялось, увечері 7 січня після вибухів Дніпро повністю знеструмлений. Перебої зі світлом, водою та теплом зафіксовані також у Запоріжжі, Кривому Розі, Павлограді та Синельниковому. У регіонах розгортають пункти незламності, служби працюють у посиленому режимі.

«Укрзалізниця» спільно з Міністерством розвитку громад та територій України оперативно реагує на масштабні відключення електроенергії у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У зв’язку з аварійною ситуацією всі поїзди в регіоні переведені на резервну теплотягу. Засоби сигналізації та зв’язку працюють від резервних джерел живлення, а вокзали забезпечені електроенергією за допомогою генераторів. 

Теги: Міненерго блекаут Дніпропетровщина Запорізька область відключення світла

