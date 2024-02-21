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Розгулював Києвом у формі розвідника. Суд покарав ряженого «співробітника ГУР»

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Розгулював Києвом у формі розвідника. Суд покарав ряженого «співробітника ГУР»
Уродженець Черкащини заплатить 2,5 тис. грн штрафу за незаконне носіння військової форми
фото: УНІАН

Феміда конфіскувала у порушника військовий одяг

Уродженець Черкащини заплатить 2,5 тис. грн штрафу за незаконне носіння військової форми. Таку постанову 15 лютого ухвалив Печерський райсуд Києва, повідомляє «Главком».

За матеріалами справи, 14 грудня 2023 року чоловік, одягнений у військовий одяг із шевроном Головного управління розвідки, гуляв вулицею Велика Васильківська у Києві. Попри те, що до суду порушник не з’явився, його вина підтверджена адміністративним протоколом, рапортом поліцейського та поясненнями самого чоловіка.

Отже, суд кваліфікував дії «винахідливого» українця порушенням статті 186-8 Кодексу про адміністративні правопорушення («Незаконне носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців»). За це передбачено покарання у вигляді попередження або накладення штрафу від 2,5 тис. грн до 3,4 тис. грн.

Також Феміда конфіскувала на користь держави військовий одяг, вилучений у порушника.

Окрім штрафу, чоловік заплатить 605,6 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», на Сумщині безробітний отримав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік перебував пішов у запій після успішного провадження військово-лікарської комісії.

Як відомо, в Україні триває 728-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Читайте також: Закон про мобілізацію. Друга версія краще?
Теги: Київ суд війна штраф одяг для ЗСУ

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