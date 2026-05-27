Хто має право на відстрочку від мобілізації у 2026 році: повний перелік та нові правила

Головні зміни та повний офіційний перелік підстав для звільнення від призову

В Україні у 2026 році продовжує діяти воєнний стан і загальна мобілізація. Водночас законодавство передбачає чіткий перелік категорій громадян, які не підлягають призову під час мобілізації. Ключові зміни останнього часу спрямовані на цифровізацію процесів, тому значну частину відстрочок наразі можна оформити або продовжити в один клік без візитів до ТЦК.

Порядок та підстави надання відстрочки регламентуються статтею 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а саму процедуру оформлення та перелік документів визначає постанова Кабміну № 560 з усіма актуальними змінами.

Повний перелік категорій, які мають право на відстрочку

Усі підстави для звільнення від призову за мобілізацією можна розділити на п'ять основних блоків: сімейні обставини, стан здоров'я, навчання та наука, професійна діяльність, а також бронювання.

1. За сімейними обставинами та для захисту дітей

Багатодітні батьки: Чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Важливе обмеження: Відстрочка не надається, якщо є заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Батьки-одинаки: Особи, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років у зв'язку зі смертю матері/батька, позбавленням батьківських прав, або якщо є рішення суду про виховання дитини одним із батьків.

Виховання дитини з інвалідністю: Батьки, опікуни чи піклувальники, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи.

Хворі та тяжкохворі діти: Особи, які виховують дитину, що страждає на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологію, ДЦП тощо, навіть якщо дитині не встановлено інвалідність.

Опікуни: Особи, уповноважені на захист дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років.

2. Постійний догляд за рідними (актуальні обмеження)

Право на відстрочку мають громадяни, які зайняті постійним доглядом за:

Хворою дружиною (чоловіком), дитиною або своїми батьками (батьками дружини/чоловіка), які за висновком МСЕК чи ЛКК потребують постійного догляду.

Батьками з інвалідністю I чи II групи (за умови, що немає інших працездатних осіб, зобов'язаних за законом їх утримувати).

3. За станом здоров’я

Громадяни, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю I, II або III груп .

. Особи, визнані військово-лікарською комісією (ВЛК) тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я. Така відстрочка надається на термін від 6 до 12 місяців із обов'язковим подальшим проходженням переогляду.

4. Здобуття освіти та наукова діяльність

Ключовою умовою для студентів залишається критерій послідовності освіти (кожен наступний рівень має бути вищим за попередній, наприклад: бакалаврат, магістратура, аспірантура). Право на відстрочку мають:

Студенти денної або дуальної форм навчання, які здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

Аспіранти, докторанти та інтерни.

Наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ, які мають науковий ступінь, а також педагоги шкіл та коледжів – за умови, що вони працюють на основному місці роботи не менш як на 0,75 ставки.

5. Професійна діяльність та бронювання

Заброньовані працівники: Особи, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, що є критично важливими для функціонування економіки, забезпечення життєдіяльності населення чи потреб ЗСУ.

Судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Народні депутати України та депутати Верховної Ради АР Крим.

Працівники органів військового управління, військових частин, Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Нацполіції.

Громадяни, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС чи забезпечення національної безпеки і оборони під час повномасштабного вторгнення РФ.

Цифровізація 2026: Як оформити відстрочку через «Резерв+»

У 2026 році процедура отримання відстрочки стала значно простішою завдяки активному впровадженню електронних послуг. Для багатьох категорій відпала потреба особисто відвідувати ТЦК та СП та збирати паперові довідки.

Хто може оформити відстрочку онлайн?

Наразі повністю автоматичне оформлення або продовження відстрочки через мобільний застосунок «Резерв+» доступне для:

Студентів, аспірантів та докторантів (дані підтягуються з Єдиної державної електронної бази з питань освіти – ЄДЕБО).

(на підставі відомостей із реєстру Пенсійного фонду або Мінсоцполітики). Багатодітних батьків (якщо всі діти народжені в одному шлюбі та дані про них є в Державному реєстрі актів цивільного стану).

(на підставі відомостей із реєстру Пенсійного фонду або Мінсоцполітики). Багатодітних батьків (якщо всі діти народжені в одному шлюбі та дані про них є в Державному реєстрі актів цивільного стану).

Як це працює: Користувачу достатньо зайти в застосунок «Резерв+», надіслати запит, і система самостійно перевірить наявність права на відстрочку в державних реєстрах. У разі підтвердження статус військовозобов'язаного в електронному документі оновиться автоматично.

Кому все ще потрібно йти до ТЦК чи ЦНАПу?

Якщо підстави для відстрочки неможливо перевірити через електронні реєстри (наприклад, складні випадки догляду за хворими родичами, іноземні документи про навчання, специфічні сімейні обставини), військовозобов’язаний має подати письмову заяву на ім'я голови комісії при ТЦК та СП за місцем перебування на обліку. До заяви додаються завірені копії документів, визначені Постановою КМУ № 560.

Важливі нюанси: коли відстрочка не рятує від ТЦК

Юристи наголошують на кількох критично важливих моментах, про які часто забувають громадяни: