Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росіянин, який воює за Україну, розповів, як бачить своє майбутнє після війни

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росіянин, який воює за Україну, розповів, як бачить своє майбутнє після війни
Шаміль Лукожев родом з Осетії
фото: Шаміля Лукожева
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Шаміль Лукожев: «Українська армія – це взагалі інший світ, інше ставлення до бійців порівняно з армією Росії»

Боєць Легіону «Свобода Росії» Шаміль Лукожев після служби в українській армії вже не уявляє свого життя в Росії та планує будувати майбутнє в Україні. За його словами, саме тут він відчув підтримку, ставлення як до сім’ї та зрозумів, що хоче залишитися жити після війни. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

Боєць пригадав випадок, коли торік під Новий рік його атакував FPV-дрон під час виїзду на позицію. Він зазначив, що після поранення товариші миттєво евакуювали його, допомогли зв’язатися з дівчиною, організували житло та оплатили операцію. За його словами, саме така підтримка не дозволяє йому навіть думати про те, щоб залишити службу.

«Тобто, зробили все для мене, всі витрати взяли на себе. І таких прикладів безліч. Як я можу просто взяти й піти?», – каже він.

Шаміль Лукожев пояснив, що хоче будувати своє майбутнє саме в Україні – мати можливість офіційно працювати, користуватися банківськими послугами, накопичувати гроші на житло та жити тут із родиною. 

«Тому, щоб продовжити своє життя тут, мати якісь можливості – відкрити ту саму банківську картку, відкласти гроші на ділянку, почати будувати будинок або купити, щоб з родиною жити, мені потрібне громадянство. Я не збираюся виїжджати, навіть якщо завтра закінчиться війна і усунуть Путіна. Я не зможу поїхати туди. Вчора я вбивав окупантів, а сьогодні мені їхати туди, ходити серед них? Мені буде огидно. Я не хочу навіть про це думати», – розповів Шаміль Лукожев.

До слова, Шаміль «Шмель» Лукожев в інтерв’ю «Главкому» розповів свою історію приєднання до Легіону, поділився своїми мотивами та планами на життя після перемоги над путінським режимом.

«Шмель» родом з Осетії. У 2021 році він підписав контракт із російською армією через низькі зарплати на цивільній роботі. На початку 2022 року його підрозділ перекинули до Криму нібито на навчання, а вже напередодні повномасштабного вторгнення військовим повідомили про участь у наступі на Україну.

За словами бійця, багато солдатів були проти війни, адже мали родичів і друзів в Україні, однак командування погрожувало їм ув’язненням. Він стверджує, що ще до вторгнення вирішив не воювати проти українців і навіть залишив знайомим відкладені повідомлення, у яких пояснив свою позицію.

Після заходу російських військ в Україну він шукав можливість перейти на український бік, а згодом самостійно дістався до українських сил тероборони. Пізніше боєць дізнався про існування Легіону «Свобода Росії».

Читайте також:

Теги: росіяни громадянство війна армія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

26 лютого 2022 року Іван добровольцем вступив до 109-ї окремої бригади територіальної оборони, брав участь у боях за рідний Маріуполь
Помер від поранень, яких зазнав у бою на Донеччині. Згадаймо Івана Щербакова
3 травня, 09:00
Олександру Мірошніченку назавжди 50 років
Поліг на південно-слобожанському напрямку. Згадаймо Олександра Мірошніченка
5 травня, 09:00
Російський диктатор Володимир Путін перейшов на «бункерний» режим роботи
Путін боїться замаху та заколоту, між силовиками наростає конфлікт, – західна розвідка
4 травня, 09:17
Наслідки ворожих прильотів по Сумщині
Ворог атакував Сумщину – є загиблий та поранені (фото)
5 травня, 09:33
Президент Фінляндії Александр Стубб
Європі доведеться відновити діалог з Росією через позицію США – Стубб
5 травня, 09:58
Президент звернувся до РФ
Зеленський оголосив режим тиші з РФ
4 травня, 21:51
Нині триває 1537-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2026 року
10 травня, 08:21
Китайські компанії та іранські чиновники обговорювали постачання зброї
NYT: Китайські фірми планують таємний продаж зброї Ірану
14 травня, 02:59
До ліквідації наслідків від ДСНС залучалися 21 рятувальник
Удар по Одесі: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
Вчора, 07:39

Суспільство

Хто має право на відстрочку від мобілізації у 2026 році: повний перелік та нові правила
Хто має право на відстрочку від мобілізації у 2026 році: повний перелік та нові правила
Росіянин, який воює за Україну, розповів, як бачить своє майбутнє після війни
Росіянин, який воює за Україну, розповів, як бачить своє майбутнє після війни
Поліг на Донеччині внаслідок влучання ворожого дрона. Згадаймо Владислава Морозова
Поліг на Донеччині внаслідок влучання ворожого дрона. Згадаймо Владислава Морозова
Грози та сильний вітер 27 травня: які області накриє негода
Грози та сильний вітер 27 травня: які області накриє негода
День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках
День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Вчора, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Вчора, 19:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua