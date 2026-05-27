Росіянин, який воює за Україну, розповів, як бачить своє майбутнє після війни

Шаміль Лукожев: «Українська армія – це взагалі інший світ, інше ставлення до бійців порівняно з армією Росії»

Боєць Легіону «Свобода Росії» Шаміль Лукожев після служби в українській армії вже не уявляє свого життя в Росії та планує будувати майбутнє в Україні. За його словами, саме тут він відчув підтримку, ставлення як до сім’ї та зрозумів, що хоче залишитися жити після війни. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

Боєць пригадав випадок, коли торік під Новий рік його атакував FPV-дрон під час виїзду на позицію. Він зазначив, що після поранення товариші миттєво евакуювали його, допомогли зв’язатися з дівчиною, організували житло та оплатили операцію. За його словами, саме така підтримка не дозволяє йому навіть думати про те, щоб залишити службу.

«Тобто, зробили все для мене, всі витрати взяли на себе. І таких прикладів безліч. Як я можу просто взяти й піти?», – каже він.

Шаміль Лукожев пояснив, що хоче будувати своє майбутнє саме в Україні – мати можливість офіційно працювати, користуватися банківськими послугами, накопичувати гроші на житло та жити тут із родиною.

«Тому, щоб продовжити своє життя тут, мати якісь можливості – відкрити ту саму банківську картку, відкласти гроші на ділянку, почати будувати будинок або купити, щоб з родиною жити, мені потрібне громадянство. Я не збираюся виїжджати, навіть якщо завтра закінчиться війна і усунуть Путіна. Я не зможу поїхати туди. Вчора я вбивав окупантів, а сьогодні мені їхати туди, ходити серед них? Мені буде огидно. Я не хочу навіть про це думати», – розповів Шаміль Лукожев.

До слова, Шаміль «Шмель» Лукожев в інтерв’ю «Главкому» розповів свою історію приєднання до Легіону, поділився своїми мотивами та планами на життя після перемоги над путінським режимом.

«Шмель» родом з Осетії. У 2021 році він підписав контракт із російською армією через низькі зарплати на цивільній роботі. На початку 2022 року його підрозділ перекинули до Криму нібито на навчання, а вже напередодні повномасштабного вторгнення військовим повідомили про участь у наступі на Україну.

За словами бійця, багато солдатів були проти війни, адже мали родичів і друзів в Україні, однак командування погрожувало їм ув’язненням. Він стверджує, що ще до вторгнення вирішив не воювати проти українців і навіть залишив знайомим відкладені повідомлення, у яких пояснив свою позицію.

Після заходу російських військ в Україну він шукав можливість перейти на український бік, а згодом самостійно дістався до українських сил тероборони. Пізніше боєць дізнався про існування Легіону «Свобода Росії».