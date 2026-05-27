Окупанти почали відступати на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Військовий пояснив новий план РФ

glavcom.ua
Єгор Голівець
фото: росЗМІ
Російська армія вперше з 2023 року почала відступати на окремих напрямках у Запорізькій та Дніпропетровській областях. На цьому тлі Кремль активізував інформаційний тиск та погрози новими ударами по Києву. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що Росія намагається компенсувати проблеми на фронті психологічним тиском та погрозами нових масованих атак по Україні, повідомляє «Главком».

Іван Тимочко підкреслив, що Москва намагається отримати максимальний інформаційний ефект саме зараз, поки не стало очевидним виснаження російського наступального потенціалу.

Військовий нагадав, що раніше Росія активно поширювала заяви про нібито масштабний наступ у 2026 році та прорив української оборони. «Розповідали, що Путін уже йде ва-банк, що треба віддати Донецьку область, бо росіяни прорвуть оборону і будуть під Києвом. А що маємо зараз? Провалену весняну кампанію», – заявив Тимочко.

За його словами, російська армія наразі має проблеми не лише з просуванням, а й з утриманням окремих позицій. «У Запорізькій і Дніпропетровській областях вони вже відступають, а не наступають», – підсумував він.

Іван Тимочко заявив, що нинішня риторика Кремля щодо можливих ударів по Києву є частиною інформаційно-психологічної операції, спрямованої на залякування населення та тиск на західних партнерів України. «Більше щось одномоментно видати, аніж вони зараз видають, вони не можуть», – заявив Тимочко.

Він наголосив, що російський військово-промисловий комплекс уже працює на межі можливостей, а для накопичення нових ракетних запасів Росії бракує часу, ресурсів та технологій.

За словами представника ЗСУ, Москва також намагається створити атмосферу паніки через заяви про нібито загрозу для іноземних дипломатичних місій у Києві.

Тимочко зазначив, що Росія цілеспрямовано використовує погрози ударами по цивільній інфраструктурі. Такі сигнали адресовані не лише українському суспільству, а й країнам Заходу, щоб посіяти сумніви щодо подальшої підтримки України.

Нагадаємо, західні розвідки та українські військові неодноразово заявляли про значні втрати російської армії під час війни проти України. Попри це, Кремль продовжує публічно наголошувати на готовності вести затяжну війну та регулярно використовує риторику про «жертви заради перемоги». 

