Втрати ворога станом на 18 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 710 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 18 березня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 18 березня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 18 березня втратила:
- особового складу – близько 1 282 570 (+1 710) осіб.
- танків – 11 786 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 229 (+11) од.
- артилерійських систем – 38 506 (+29) од.
- РСЗВ – 1 688 (+0) од.
- засоби ППО – 1 333 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 184 333 (+1 189) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 974 (+230) од.
- спеціальна техніка – 4 091 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1484-й день повномасштабної війни в Україні.
