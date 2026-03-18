Втрати ворога станом на 18 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 786 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 710 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 18 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 18 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 18 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 282 570 (+1 710) осіб.
  • танків – 11 786 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 229 (+11) од.
  • артилерійських систем – 38 506 (+29) од.
  • РСЗВ – 1 688 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 333 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 184 333 (+1 189) од.
  • крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 83 974 (+230) од.
  • спеціальна техніка – 4 091 (+0) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1484-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Читайте також

Навіщо Путін знову шантажує Європу газом
Газовий шантаж Кремля: що насправді стоїть за заявами Путіна
14 березня, 16:32
Трамп заявив, що думає про захоплення Ормузької протоки
Трамп заявив, що думає про захоплення Ормузької протоки
9 березня, 23:29
Війна Трампа в Ірані нагадує дії Путіна в Україні. Аналіз NYT
Війна Трампа в Ірані нагадує дії Путіна в Україні. Аналіз NYT
9 березня, 01:47
Околиці Бейрута частково без світла через загострення між Ізраїлем та «Хезболлою»
Ізраїльський удар по Бейруту забрав життя кількох високопоставлених іранських командирів
8 березня, 23:31
Пьотр Лукасевич: Росія не зникне ані як географічний простір, ані як маса населення, але зникнути має російський імперіалізм
Польський дипломат назвав «корінні причини» війни в Україні
24 лютого, 19:00
З словами Каллас, середині ЄС досі тривають складні дискусії щодо наповнення нового пакету обмежень
ЄС не встигне узгодити 20-й пакет санкцій проти РФ до річниці вторгнення – Каллас
23 лютого, 11:22

Події в Україні

Втрати ворога станом на 18 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 18 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 18 березня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 18 березня 2026
В окупованому Донецьку росіяни відбирають позашляховики цивільних для фронту
В окупованому Донецьку росіяни відбирають позашляховики цивільних для фронту
Лінія фронту станом на 17 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 17 березня 2026. Зведення Генштабу
Візит Зеленського до Британії, Трамп відклав поїздку до Китаю. Головне за 17 березня 2026
Візит Зеленського до Британії, Трамп відклав поїздку до Китаю. Головне за 17 березня 2026

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59
Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Вчора, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
16 березня, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
16 березня, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
16 березня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
