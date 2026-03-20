Пентагон прискорив відправку тисяч військових на Близький Схід

Перекидання морпіхів і кораблів розпочали раніше плану на тлі напруження

США прискорили відправку на Близький Схід ще кількох тисяч морських піхотинців і моряків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання NBC News.

За словами джерел, 11-та експедиційна група морської піхоти (MEU), до складу якої входить щонайменше 2200 морських піхотинців, має вирушити з Сан-Дієго найближчими днями – раніше, ніж планувалося.

Співрозмовники зазначили, що 11-та MEU вирушить на борту десантного корабля USS Boxer. Ймовірно, його супроводжуватимуть щонайменше один або два додаткові кораблі.

Таким чином, разом із морською піхотою до регіону буде перекинуто кілька тисяч військових моряків. Експедиційні групи морської піхоти США зазвичай виконують завдання швидкого реагування, включно з евакуаційними операціями, демонстрацією сили та підтримкою союзників у кризових регіонах.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп активізував переговори з Японією щодо її можливої участі у війні проти Ірану на тлі обмеженої підтримки з боку європейських союзників.

Раніше стало відомо, що Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити запит до Конгресу щодо фінансування війни в Ірані. Йдеться про суму у $200 млрд, яка, ймовірно, зіткнеться з опором з боку законодавців, що виступають проти цього конфлікту.

До слова, Дональд Трамп, використовуючи свій звичний діловий підхід, висунув жорстку вимогу до міжнародних партнерів: надати військову допомогу для розблокування Ормузької протоки. Президент США трактує це як повернення боргу за десятиліття американських гарантій безпеки. Однак замість очікуваної підтримки Вашингтон зіткнувся із серією відмов, які експерти вже охрестили «глобальною малиною».