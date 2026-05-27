Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Грози та сильний вітер 27 травня: які області накриє негода

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Грози та сильний вітер 27 травня: які області накриє негода
Синоптики прогнозують негоду
фото: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Сьогодні у низці областей оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Україні 27 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Удень 27 травня в Україні пориви вітру 15-20 м/с; у центральних, південних областях та на Прикарпатті грози. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Грози та сильний вітер 27 травня: які області накриє негода фото 1

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – підкреслюють синоптики.

Нагадаємо, 27 травня в Україні мінлива хмарність, в деяких областях короткочасні дощі, грози. Температура вдень 18-23°, на Закарпатті та півдні країни 23-28°.

Як повідомлялося, цього тижня в Україні очікується мінлива погода. У середу та четвер місцями пройдуть короткочасні дощі, 27 травня – з грозами. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у більшості областей пориви 15-20 м/с. Температура 26-27 травня вночі 9-16°C, вдень 18-26°C, на Закарпатті та півдні до 29°C. З 28 травня очікується зниження температури на три-п'ять градусів.

Теги: Укргідрометцентр прогноз погоди гроза вітер негода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дипломати рекомендують у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямувати до захисних споруд
Масштабна атака на Україну: посольство США попередило про небезпеку
23 травня, 20:16
Виконавиця оприлюднила зворушливе відео, як тепло її зустрічали на київському вокзалі
Leleka повернулася до Києва після Євробачення-2026 та зізналася, про що мріє (відео)
19 травня, 14:07
Західний фінансист Річард Дейтц залишив російський ринок та вклався в Україну
Західний інвестор після роботи в РФ переключився на Україну
18 травня, 15:33
Вперше в історії конкурсу на сцені Євробачення зазвучала українська бандура
Leléka після Євробачення: Ми звучали гідно і говорили про важливе
17 травня, 03:40
Андрій Єрмак заявив, що захищатиме свої права, честь і репутацію виключно в межах закону
Politico: Корупційний скандал у Києві загрожує прагненню Зеленського до ЄС
13 травня, 00:59
Рада Євросоюзу остаточно затвердила кредит для України на €90 млрд
Кредит у €90 млрд. Євросоюз повідомив, коли Київ отримає перший транш
11 травня, 17:12
Нижня палата ірландського парламенту проголосувала за ратифікацію конвенції
Ірландія схвалила виплати компенсацій Україні за збитки від агресії РФ
7 травня, 15:32
Партія Словаччини вимагає заблокувати вступ України до ЄС
Урядова партія Словаччини виступила проти вступу України в ЄС
5 травня, 10:18
Україна зміцнює власні кордони
Україна розбудовує масштабну лінію оборони від Сумщини до Київського моря
28 квiтня, 17:37

Суспільство

Грози та сильний вітер 27 травня: які області накриє негода
Грози та сильний вітер 27 травня: які області накриє негода
День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках
День Сил спеціальних операцій ЗСУ: привітання у прозі, віршах, листівках
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 27 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 27 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Оцифрування трудової книжки: що потрібно знати роботодавцям та працівникам
Оцифрування трудової книжки: що потрібно знати роботодавцям та працівникам
Легіон «Свобода Росії», який воює за Україну, пояснив, кого беруть у підрозділ, а кому відмовляють
Легіон «Свобода Росії», який воює за Україну, пояснив, кого беруть у підрозділ, а кому відмовляють

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Вчора, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Вчора, 19:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua