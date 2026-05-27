Грози та сильний вітер 27 травня: які області накриє негода

Сьогодні у низці областей оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Україні 27 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Удень 27 травня в Україні пориви вітру 15-20 м/с; у центральних, південних областях та на Прикарпатті грози. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – підкреслюють синоптики.

Нагадаємо, 27 травня в Україні мінлива хмарність, в деяких областях короткочасні дощі, грози. Температура вдень 18-23°, на Закарпатті та півдні країни 23-28°.

Як повідомлялося, цього тижня в Україні очікується мінлива погода. У середу та четвер місцями пройдуть короткочасні дощі, 27 травня – з грозами. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у більшості областей пориви 15-20 м/с. Температура 26-27 травня вночі 9-16°C, вдень 18-26°C, на Закарпатті та півдні до 29°C. З 28 травня очікується зниження температури на три-п'ять градусів.