Білий дім озвучив попередження Ірану

Речниця Білого дому Каролін Лівітт зауважила, що президент США Дональд Трамп віддає перевагу миру

Речниця Білого дому Каролін Лівітт під час брифінгу повідомила, що війна в Ірані триває четвертий тиждень, а США мають у запасі ще від чотирьох до шести тижнів. Вона зазначила, що Дональд Трамп завжди надає перевагу миру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Водночас Лівітт попередила: якщо Іран не визнає своєї військової поразки та поточної реальності, президент забезпечить завдання сильнішого удару, ніж будь-коли раніше. Попри те, що Тегеран не одразу прийняв запропонований США мирний план із 15 пунктів, переговори названо «продуктивними».

Речниця не стала обіцяти, що Трамп звертатиметься до Конгресу за дозволом перед можливим розгортанням військ, зауваживши, що наразі це не є необхідним і президент хоче мати різні варіанти дій.

Також у Білому домі заперечили зміну ролі Джей Ді Венса у переговорному процесі, попри його активну участь у діалозі щодо Ірану. На запитання про взаємодію з новим іранським керівництвом Лівітт відповіла, що про це говорити ще зарано.

Як відомо, очільник іранського зовнішньополітичного відомства Аббас Арагчі висловив сумнів щодо пропозицій США розпочати діалог. На його думку, зміна риторики Вашингтона після вимог «беззастережної капітуляції» свідчить про визнання невдачі американської сторони.

Нагадаємо, що речник Збройних сил Ірану Ебрахім Золфакарі висміяв заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про нібито близьке припинення бойових дій та успішних переговорів. У Тегерані наголошують: жодних прямих контактів із Вашингтоном не підтверджують.

Раніше Тегеран повідомив Раду Безпеки ООН та Міжнародну морську організацію про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден.

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ Ірану, безпечний прохід через Ормузьку протоку тепер дозволений суднам, які не беруть участі в агресії проти країни та не підтримують її. Головною вимогою для транзиту є повне дотримання правил безпеки та обов’язкова координація дій з іранською владою.