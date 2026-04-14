Держдума дозволила Путіну нападати на будь-яку країну: що може стати приводом

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Держдума дозволила Путіну нападати на будь-яку країну: що може стати приводом
Приводом для вторгнення може стати навіть арешт російського диверсанта або злочинця з російським паспортом
фото: ТАРС

Російська Держдума ухвалила в першому читанні законопроєкт, який надає Путіну повноваження вводити війська в країни, де утискають росіян

Російська Федерація створює законодавче підґрунтя для використання збройних сил у відповідь на рішення міжнародних та іноземних судів. Держдума у першому читанні схвалила законопроєкт, який дозволяє президенту РФ направляти війська для «захисту» громадян від правового переслідування за кордоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

У пояснювальній записці до відповідного проєкту закону вказується, що він розроблений з метою захисту прав громадян РФ у разі їх арешту, утримання, кримінального та іншого переслідування на виконання рішень судів іноземних держав, наділених повноваженнями у сфері кримінального судочинства іншими іноземними державами без участі Росії.

«Комітет Державної Думи з питань оборони підтримує концепцію законопроєкту, оскільки запропоноване регулювання сприятиме захисту прав, свобод і законних інтересів російських громадян, захисту російських організацій від іноземних протиправних посягань, а також протидії кампанії шаленої русофобії, яка триває на зовнішньому треку», – заявив голова комітету Держдуми з питань оборони Андрій Картаполов.

У чому саме може полягати використання армії для захисту заарештованих за кордоном, у документі не йдеться. Також поки не повідомляється, коли пройде друге та третє читання документа.

«Главком» писав, що Естонія, як і інші балтійські країни, буде готова до різних варіантів розвитку ситуації у разі російського вторгнення, навіть найгірших. посол України в Естонії Володимир Боєчко зауважив, що у разі агресії Москви Таллінн може одразу мобілізувати на захист до 50 тис. осіб. «Я не є військовим фахівцем, щоб сказати, багато це чи мало, та скільки особового складу знадобиться ворогу, щоб подолати цей спротив», – каже він.

Водночас посол наголосив, що поки немає підстав казати про те, що члени НАТО не виконають свої зобов'язання в рамках п'ятої статті у разі нападу РФ.

До слова, не всі країни Європейського Союзу можуть легко заборонити в’їзд російським комбатантам до Шенгенської зони. Причина полягає в особливостях законодавства кожної країни, яке має свої обмеження та норми.

За словами посла Володимира Боєчка, Естонія заборонила в'їзд понад 1300 російським комбатантам. Списки цих осіб формує і передає естонській стороні саме Україна.

Читайте також

ТЦК у заміському комплексі Sobi Club під Києвом
Посилення мобілізації в Києві та перекриття доріг: у ТЦК пояснили, що відбувається насправді
20 березня, 09:59
Іран заявив, що переговори не просуваються
Іран відреагував на план США і висунув зустрічні вимоги
26 березня, 17:28
У Держдумі РФ назвали інтернет перешкодою для зачаття дітей
Держдума вигадала заняття для росіян під час відсутності інтернету
30 березня, 15:11
CNN: Гегсет порадував Трампа своїм ставленням до війни з Іраном
CNN: Гегсет порадував Трампа своїм ставленням до війни з Іраном
1 квiтня, 00:59
Йокубайтіс під час свого виступу на Siberian Power Show вийшов на сцену з прапором Литви
Литва покарала двох спортсменів, які брали участь у турнірі в Росії
2 квiтня, 11:01
ОПЕК+ обговорює теоретичне збільшення видобутку нафти
ОПЕК+ обговорює теоретичне збільшення видобутку нафти на тлі блокади Ірану
5 квiтня, 14:17
Трамп заявив про напружені переговори з Іраном
Трамп заявив про напружені переговори з Іраном
7 квiтня, 23:21
У порту Новоросійська масштабна пожежа
У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал
5 квiтня, 23:35
Зеленський заявив, що «Дружбу» відремонтують до кінця квітня
Стали відомі терміни запуску нафтопроводу «Дружба»
Сьогодні, 14:14

Політика

Гегсет пропустить «Рамштайн»: хто поїде замість нього
Гегсет пропустить «Рамштайн»: хто поїде замість нього
Зеленський прибув до Норвегії (відео)
Зеленський прибув до Норвегії (відео)
Держдума дозволила Путіну нападати на будь-яку країну: що може стати приводом
Держдума дозволила Путіну нападати на будь-яку країну: що може стати приводом
Україна і Німеччина провели перші за понад 20 років міжурядові консультації
Україна і Німеччина провели перші за понад 20 років міжурядові консультації
Україна й Німеччина уклали 10 важливих угод: повний перелік
Україна й Німеччина уклали 10 важливих угод: повний перелік
Лукашенко закликав білорусів мобілізуватися
Лукашенко закликав білорусів мобілізуватися

Новини

Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Сьогодні, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Сьогодні, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Сьогодні, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
