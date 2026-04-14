Держдума дозволила Путіну нападати на будь-яку країну: що може стати приводом

Приводом для вторгнення може стати навіть арешт російського диверсанта або злочинця з російським паспортом

Російська Держдума ухвалила в першому читанні законопроєкт, який надає Путіну повноваження вводити війська в країни, де утискають росіян

Російська Федерація створює законодавче підґрунтя для використання збройних сил у відповідь на рішення міжнародних та іноземних судів. Держдума у першому читанні схвалила законопроєкт, який дозволяє президенту РФ направляти війська для «захисту» громадян від правового переслідування за кордоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

У пояснювальній записці до відповідного проєкту закону вказується, що він розроблений з метою захисту прав громадян РФ у разі їх арешту, утримання, кримінального та іншого переслідування на виконання рішень судів іноземних держав, наділених повноваженнями у сфері кримінального судочинства іншими іноземними державами без участі Росії.

«Комітет Державної Думи з питань оборони підтримує концепцію законопроєкту, оскільки запропоноване регулювання сприятиме захисту прав, свобод і законних інтересів російських громадян, захисту російських організацій від іноземних протиправних посягань, а також протидії кампанії шаленої русофобії, яка триває на зовнішньому треку», – заявив голова комітету Держдуми з питань оборони Андрій Картаполов.

У чому саме може полягати використання армії для захисту заарештованих за кордоном, у документі не йдеться. Також поки не повідомляється, коли пройде друге та третє читання документа.

«Главком» писав, що Естонія, як і інші балтійські країни, буде готова до різних варіантів розвитку ситуації у разі російського вторгнення, навіть найгірших. посол України в Естонії Володимир Боєчко зауважив, що у разі агресії Москви Таллінн може одразу мобілізувати на захист до 50 тис. осіб. «Я не є військовим фахівцем, щоб сказати, багато це чи мало, та скільки особового складу знадобиться ворогу, щоб подолати цей спротив», – каже він.

Водночас посол наголосив, що поки немає підстав казати про те, що члени НАТО не виконають свої зобов'язання в рамках п'ятої статті у разі нападу РФ.

До слова, не всі країни Європейського Союзу можуть легко заборонити в’їзд російським комбатантам до Шенгенської зони. Причина полягає в особливостях законодавства кожної країни, яке має свої обмеження та норми.

За словами посла Володимира Боєчка, Естонія заборонила в'їзд понад 1300 російським комбатантам. Списки цих осіб формує і передає естонській стороні саме Україна.