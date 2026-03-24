Перемовини про мир. Зеленський заслухав звіт української делегації

Українська делегація доповіла президенту про можливості та труднощі у перемовинах про мир

Президент провів нараду за підсумками візиту української делегації до Сполучених Штатів Америки

Президент України заслухав звіт української делегації про зустрічі з американською стороною, зокрема щодо закритих дискусій, які відбулися в штаті Флорида. Головною темою обговорення став пошук реальних механізмів закінчення війни та напрацювання дієвих гарантій безпеки для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соцмережі.

Повідомляється, що команда детально розповіла про все, що реально звучало під час зустрічей: ключові акценти, наявні можливості та критичні труднощі.

Під час наради Президент наголосив, що ускладнення геополітичної ситуації через війну проти Ірану додає впевненості агресору. Москва використовує нестабільність у регіоні як інструмент для власного виживання та продовження війни в Європі.

«Росія продовжує цю війну і дестабілізацію у Європі, підтримує іранський режим розвідувальними даними і таким чином затягує війну в тому регіоні, а також готується до нових конфліктів найближчими роками. Цю загрозу постійної війни в різних географіях треба зупиняти», – зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що вирішити питання стабільності можна лише на рівні зустрічей лідерів. Америка та Європа мають діяти разом, щоб зупинити стратегію дестабілізації, яку просуває Кремль.

«Це можуть зробити тільки всі разом: Америка, Європа, інші глобальні субʼєкти. Потрібні зустрічі на рівні лідерів, щоб справді все вирішити», – зазначив глава держави.

Показово, що саме під час розмов про мирні зусилля Росія влаштувала проти України проти України чергову атаку, підтверджуючи свої агресивні наміри.

Нагадаємо, глава держави прокоментував комбінований російський обстріл. Він зазначив, що через нічний терор росіян загинуло щонайменше чотири людини, ще десятки – поранено. Зеленський зазначив, що загалом росіяни запустили по Україні понад 390 ударних дронів і 34 ракети різних типів – балістичні, крилаті, керовані авіаційні. «І ці цифри однозначно говорять про те, що потрібно більше захисту життя від російських ударів. Важливо продовжувати підтримку України», – каже президент. Очільник України наголосив, що важливо, аби усі домовленості про ППО виконувалися вчасно.

«Главком» писав, що у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.

Як повідомлялося, російські війська завдали удару по Полтавській громаді. Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлових будинків та будівлі готелю.

Крім того, російські терористи вдарили безпілотниками по Запоріжжю. Окупанти влучили дроном в багатоквартирний будинок. Унаслідок комбінованого російського удару по місту загинула людина, ще пʼятеро постраждали.