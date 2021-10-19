Троє синів та буйволина ферма: що відомо про нову дружину Тігіпка (фото)

У Зіневич є троє синів, старшому з яких 10 років

Алла Зіневич пише великі мотиваційні пости про секрети успіху та підняття самооцінки

Експрем’єр і банкір Сергій Тігіпко вперше з’явився на публіці з новою дружиною 37-річною Аллою Зіневич. Пара сходила на конкурс «Міс Україна Всесвіт»-2021, який відбувся 15-го жовтня в одному з готелів Києва.

Нова обраниця 61-річного Тігіпка має трьох синів, старшому з яких 10 років. За чутками, всі діти Зіневич – від Тігіпка, пише ТаблоID.

Жінка називає себе в мережі «бізнес леді з гарним смаком» і має яскравий Instagram, де не показувала чоловіка до візиту на «Міс».

Зіневич має буйволину ферму, ресторан та фармацевтичний бізнес. У мережі вона часто показує буйволиць та рекламує молочні продукти власного виробництва.

Іноді Алла пише великі мотиваційні пости про секрети успіху та підняття самооцінки.

До слова, Сергій Леонідович розлучився з дружиною Вікторією Тігіпко у жовтні 2018 року. Нагадаємо, молода кохана Саакашвілі показала світлини їхнього приватного життя.

Як раніше повідомлялося, НБУ відмовив Тігіпку в опосередкованій купівлі Промінвестбанку.

Також колишній народний депутат Борислав Береза оригінально та зворушливо привітав свою дружину Наталю із річницею шлюбу.