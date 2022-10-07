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Центр громадянських свобод відреагував на отримання Нобелівської премії

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Центр громадянських свобод відреагував на отримання Нобелівської премії
Користуючись нагодою, правозахисники закликали до реформування ООН 
фото: ccl.org.ua

Організація нагороджена разом із білорусами та росіянами 

У Центрі громадянських свобод раді, що отримали Нобелівську премію миру разом із «друзями та партнерами» із російського «Меморіалу» та білоруської «Вясни». Про це повідомила голова організації Олександра Матвійчук.

«Весь мій 20 річний досвід боротьби за свободу та права людини переконливо говорить, що звичайні люди мають набагато більший вплив, ніж вони собі думають. Масова мобілізація звичайних людей у різних країнах світу та їхній спільний голос можуть змінити світову історію швидше, ніж інтервенція ООН. Я рада, що очолюваний мною Центр громадянських свобод отримав сьогодні Нобелівську премію разом із нашими друзями та партнерами із «Меморіалу» та «Вясни», – зазначила вона.  

Також вона наголосила, що «зараз говорять армії, тому що раніше голоси правозахисників у нашому регіоні не було чути». Вона переконана, що для того, аби ми могли жити в світі, де правила визначає не той, хто має більший військовий потенціал, а верховенство права, такий стан речей має бути змінений. 

Матвійчук також закликала ООН та держави-учасниці провести реформу міжнародного миру та безпеки, щоб створити гарантії безпеки для країн світу.

«Для всіх країн та їхніх громадян незалежно від їхньої участі чи неучасті у військових блоках чи військової потужності. Росія має бути виключена із Ради безпеки ООН за систематичні порушення статуту ООН. ООН та держави-учасниці мають вирішити проблему «прогалини у відповідальності та забезпечити шанс на справедливість сотням тисяч жертв воєнних злочинів», – наголосила вона.  

Матвійчук переконана, що без цього стійкий мир у регіоні неможливий. 

«Потрібно створити міжнародний трибунал та притягнути Путіна, Лукашенко та інших  воєнних злочинців до відповідальності», – додала вона. 

Відзначимо, що лауреатами Нобелівської премії миру 2022 стали:

  • правозахисник з Білорусі Алесь Беляцький;
  • російська правозахисна організація «Меморіал»;
  • українська правозахисна організація «Центр громадянських свобод».

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував вручення цьогорічної Нобелівської премії миру представникам України, Росії та Білорусі, якщо врахувати, що останні двоє ведуть війну проти нашої країни.

Теги: Нобелівська премія трибунал росія правозахисники правила мобілізація

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