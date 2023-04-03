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Нардепи збираються вигнати Московську церкву з Почаєва: у Раді зареєстрований проєкт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нардепи збираються вигнати Московську церкву з Почаєва: у Раді зареєстрований проєкт
Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році
фото з відкритих джерел

Проєкт постанови №9179 було зареєстровано в парламенті 3 квітня

Народні депутати збираються звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією розірвати договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври Українською православною церквою Московського патріархату. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Відповідний проєкт постанови №9179 було зареєстровано в парламенті 3 квітня.

Його подали депутати від різних фракцій і груп – зокрема, від «Слуги народу», «Голосу», «Європейської солідарності» і групи «За майбутнє».

Наразі текст документа на сайті Ради відсутній.

Зазначимо, Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році, цей договір діє до 2052 року. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, 6 із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

Нагадаємо, міністр культури України Олександр Ткаченко повідомив про можливе відкриття кримінального провадження проти намісника Свято-Успенської Почаївської лаври, єпископа Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), митрополита Почаївського Володимира.

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Теги: Києво-Печерська лавра релігія

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