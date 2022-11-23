Туман та ожеледиця: якою буде погода 23 листопада

У Києві 23 листопада опадів не прогнозується

Погода в Україні у середу, 23 листопада, буде сухою, але похмурою. У більшості областей України дощу не очікується. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, 23 листопада вночі у східних та південно-східних, вдень у західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях очікується мокрий сніг та дощ, вранці та вдень у більшості західних областей ожеледь, на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у західній та південній частинах туман. На дорогах, крім південної частини та більшості центральних областей, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура в західних, північних та більшості центральних областей вночі -2...-7 градусів, вдень від -3 морозу до +2 тепла, на решті території вночі близько 0, вдень +2...+7 тепла, на крайньому півдні +8...+13.

У Києві 23 листопада буде сухо. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі -2...-4 градуси морозу, вдень близько 0.

Нагадаємо, в Україні на 23 листопада синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через несприятливу погоду. Очікується туман, ожеледь та ожеледиця.

Також через складні погодні умови – сильний сніг, хуртовину – з вечора 21 листопада було введено обмеження руху вантажних транспортних засобів на двох автомобільних дорогах загального користування державного значення.