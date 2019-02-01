Туман в Україні протримається до наступного тижня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки на дорогах

Видимість на дорогах через туман становитиме 200-500 метрів

На більшій частині території України тумани протримаються ще до наступного тижня. Про це повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

«Прогноз щодо туману, він протримається до наступного тижня», - зазначив синоптик.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні туман. Видимість становитиме 200-500 метрів. Водіїв попередили про жовтий рівень небезпеки через туман.

Також синоптики розповіли, що сьогодні, 1 лютого, в деяких областях України очікується дощ і мокрий сніг.

Зазначимо, що за прогнозами відлига і мряка триватимуть у Києві до кінця наступного тижня.

Напередодні метеорологи дали прогноз, якою буде погода у лютому.