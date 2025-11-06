Філіппіни: кількість жертв через тайфун «Калмаегі» зросла до 114 осіб

Мешканці районів у Філіппінах були змушені рятуватися на дахах своїх будинків

Влада також мобілізувала тисячі солдатів для допомоги в евакуації та відновленні після стихійного лиха

Кількість загиблих від тайфуну «Калмаегі» на Філіппінах зросла до 114 осіб, ще 127 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Шторм, який спустошив центральні райони країни, продовжує посилюватися на шляху до В'єтнаму, де вже було евакуйовано близько 350 тис. осіб.

На найбільш постраждалій провінції Себу масштаби руйнувань стали більш очевидними, коли повінь відступила, виявивши зруйновані будинки, перевернуті транспортні засоби та завалені вулиці. Понад 200 тис. осіб було евакуйовано на Філіппінах перед ударом шторму, і зараз вони повертаються до зруйнованих домівок, розпочинаючи виснажливе прибирання.

«Наша головна мета зараз – це розчищення завалів, щоб знайти зниклих безвісти та дозволити рятувальним операціям продовжуватися», – зазначив високопосадовець цивільної оборони. Влада також мобілізувала тисячі солдатів для допомоги в евакуації та відновленні після стихійного лиха.

Прогнозується, що «Калмаегі» призведе до руйнівних дощів і сильних вітрів у кількох центральних провінціях В'єтнаму, зокрема в районах, де вирощується кава, що наразі переживають сезон збору врожаю.

Авіаційна влада В'єтнаму вже попередила про можливі порушення в роботі аеропортів, включаючи міжнародний аеропорт у Данангу, і закликала авіакомпанії та місцеву владу уважно стежити за розвитком ситуації, щоб забезпечити безпеку пасажирів.

Мешканці районів у Філіппінах були змушені рятуватися на дахах своїх будинків, оскільки води, що швидко піднімалися, залишали людей заблокованими. В інших місцях автомобілі були затоплені або залишилися плавати на поверхні води, що ускладнювало рятувальні роботи.