Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Філіппіни: кількість жертв через тайфун «Калмаегі» зросла до 114 осіб

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Філіппіни: кількість жертв через тайфун «Калмаегі» зросла до 114 осіб
Мешканці районів у Філіппінах були змушені рятуватися на дахах своїх будинків
фото: Reuters

Влада також мобілізувала тисячі солдатів для допомоги в евакуації та відновленні після стихійного лиха

Кількість загиблих від тайфуну «Калмаегі» на Філіппінах зросла до 114 осіб, ще 127 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Шторм, який спустошив центральні райони країни, продовжує посилюватися на шляху до В'єтнаму, де вже було евакуйовано близько 350 тис. осіб.

На найбільш постраждалій провінції Себу масштаби руйнувань стали більш очевидними, коли повінь відступила, виявивши зруйновані будинки, перевернуті транспортні засоби та завалені вулиці. Понад 200 тис. осіб було евакуйовано на Філіппінах перед ударом шторму, і зараз вони повертаються до зруйнованих домівок, розпочинаючи виснажливе прибирання.

«Наша головна мета зараз – це розчищення завалів, щоб знайти зниклих безвісти та дозволити рятувальним операціям продовжуватися», – зазначив високопосадовець цивільної оборони. Влада також мобілізувала тисячі солдатів для допомоги в евакуації та відновленні після стихійного лиха.

Прогнозується, що «Калмаегі» призведе до руйнівних дощів і сильних вітрів у кількох центральних провінціях В'єтнаму, зокрема в районах, де вирощується кава, що наразі переживають сезон збору врожаю.

Авіаційна влада В'єтнаму вже попередила про можливі порушення в роботі аеропортів, включаючи міжнародний аеропорт у Данангу, і закликала авіакомпанії та місцеву владу уважно стежити за розвитком ситуації, щоб забезпечити безпеку пасажирів.

Мешканці районів у Філіппінах були змушені рятуватися на дахах своїх будинків, оскільки води, що швидко піднімалися, залишали людей заблокованими. В інших місцях автомобілі були затоплені або залишилися плавати на поверхні води, що ускладнювало рятувальні роботи.

Читайте також:

Теги: Філіппіни негода повінь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Каталонія постраждала від повеней: десятки людей заблоковані в автомобілях
Каталонія постраждала від повеней: десятки людей заблоковані в автомобілях
13 жовтня, 22:29
У Валенсії після злив знайшли тіло чоловіка, який помер 15 років тому
У Валенсії після злив знайшли тіло чоловіка, який помер 15 років тому
16 жовтня, 04:57
Жителів Одеси та області попередили про загрозу для здоров’я після підтоплень
Інфекція у воді. Лікарі попередили жителів Одещини про небезпеку після зливи
6 жовтня, 13:19
Пішоходів закликають бути уважними, одягати світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби
Туман у Києві: синоптики попереджають про ускладнення руху на дорогах
6 жовтня, 11:33
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту
Синоптики попереджають про сильний вітер: де очікувати негоду
23 жовтня, 17:10
У Києві оголошено I рівень небезпечності
Синоптики попередили про сильні пориви вітру у Києві
23 жовтня, 16:51
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту
У низці областей оголошено І рівень небезпеки: деталі від синоптиків
27 жовтня, 10:51
Тайфун на Філіппінах забрав життя щонайменше 26 людей
Тайфун на Філіппінах забрав життя щонайменше 26 людей
Вчора, 00:57
Сьогодні ввечері, а також протягом ночі та вранці 6 листопада на території Київщини та міста Києва очікується густий туман
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Вчора, 16:40

Соціум

Філіппіни: кількість жертв через тайфун «Калмаегі» зросла до 114 осіб
Філіппіни: кількість жертв через тайфун «Калмаегі» зросла до 114 осіб
Між поколіннями зростає дистанція, люди дедалі більше страждають від самотності – дослідження
Між поколіннями зростає дистанція, люди дедалі більше страждають від самотності – дослідження
Японія розгорнула війська для боротьби з хвилею смертельних нападів ведмедів
Японія розгорнула війська для боротьби з хвилею смертельних нападів ведмедів
Білий дім наказує скоротити 10% рейсів у аеропортах США через шатдаун
Білий дім наказує скоротити 10% рейсів у аеропортах США через шатдаун
США: слідчі знайшли «чорні скриньки» після авіакатастрофи, в якій загинуло 11 людей
США: слідчі знайшли «чорні скриньки» після авіакатастрофи, в якій загинуло 11 людей
Північна Корея ввела мовні обмеження для гідів і туристів
Північна Корея ввела мовні обмеження для гідів і туристів

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua