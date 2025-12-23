Телемарафон «Єдині новини» отримав нові угоди на понад 100 млн грн

Фінансування телемарафону зросло: дозамовлено контент на листопад–грудень

Додаткове фінансування телемарафону «Єдині новини #UAразом» становить 109 млн грн. ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» 16 грудня уклало чотири нові угоди з телеканалами на створення контенту для марафону до кінця року. Про це повідомляє «Наші гроші».

У березні з телеканалами уклали чотири угоди на створення контенту для марафону «Єдині новини #UAразом» в 2025 році на 738 млн грн.

Тепер їм дозамовили послуги на листопад-грудень на 109 млн грн. Вартість нових договорів становить від 24 до 29 млн грн.

Витрати на створення контенту для марафону зросли фото: Наші гроші

Видання зазначає, що прописано різний обсяг оплачуваного контенту, відтак ціни за годину різняться. Отже, сумарно вартість створення контенту на поточний рік зросла до 847 млн грн.

Загальні витрати на телемарафони «Єдині новини #UAразом» та Freeдом уже склали 2,7 млрд грн фото: Наші гроші

З урахуванням видатків на ще один телемарафон Freeдом виробникам контенту для обох марафонів заплатили вже 2,70 млрд грн.

Телемарафон транслюють ТОВ «Ми – Україна», ТОВ «СЛМ Новини» (інформаційний продакшн групи StarLightMedia), який належить Віктору Пінчуку, ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» , яка входить до групи підсанкційного Ігоря Коломойського, ПрАТ «Телеканал «Інтер», яким володіє підсанкційний Дмитро Фірташ та «Кінокіт» від «Ради».

Нагадаємо, що понад 1,5 млрд грн закладено в проєкті державного бюджету на 2026 рік. Варто зазначити, що торік уряд теж заклав 1,5 млрд грн на телемарафон.

До слова, державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» протягом 13 березня розподілило 738 млн грн на створення інформаційних програм (матеріалів) для цілодобового марафону «Єдині новини #UAразом». Бюджетне фінансування, яке розраховане до кінця рокі, дісталося чотирьом каналам: «Інтер», «Студія 1+1», «Ми – Україна», «СЛМ Новини» (ICTV),