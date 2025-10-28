Ямайку охопив найтопотужніший ураган десятиліття «Мелісса» (фото, відео)

У сусідніх країнах відомо про повені та загиблих внаслідок негоди

На Ямайці вирує сильний ураган «Мелісса». Ураган уже сягнув п’ятої категорії, що вважається найпотужнішим штормом за десятиліття. Наразі відомо про кількох жертв стихійного лиха. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

У понеділок, 27 жовтня, на Ямайку наринув ураган «Меліса». Шторм прямував до карибського регіону зі швидкістю 280 км/год. Національний центр ураганів США оцінив його як «катастрофічний», він отримав найвищу позначку за шкалою Саффіра-Сімпсона (шкала ураганів).

Повідомляється, що після Ямайки він перетне східну частину Куби й добереться до Багамських островів. Синоптики повідомляють, що очікуються катастрофічні вітри та сильні дощі до 90 см. Зростанню сили та потужності урагану сприяв його повільний рух над теплими водами Карибського басейну. Радіус «Меліси» перебільшує довжину самого острову, водночас головні аеропорти Ямайки розташовані на рівні моря.

Ураган досягне Ямайки та перетне східну частину Куби й добереться до Багамських островів фото: REUTERS/Octavio Jones

Влада вже оголосила евакуацію на Ямайці, зокрема прибережних районів, вони планують вивезти понад 28 тис. мешканців, однак не всі погоджуються через можливі пограбування будинків.

Також прем’єр-міністр Ямайки Ендрю Майкл Голнесс звернувся по міжнародну допомогу та повідомив про можливі руйнування мостів, аеропортів та доріг. «У регіоні немає інфраструктури, яка могла б витримати п’яту категорію шторму», – сказав прем’єр-міністр.

На Багамах, куди також прямує ураган, також почали евакуацію місцевого населення. Також експерти відзначають повільну швидкість пересування Меліси, тому деякі громади можуть залишитися без світла на зв’язку на кілька тижнів. Відомо і про евакуацію півмільйона людей на Кубі. Там призупинили роботу шкіл та курсування транспорту.

Сусідні країни також уже перебувають під загрозою Меліси. Зокрема в Гаїті та Домініканській Республіці повідомляють про повені та загиблих внаслідок негоди. Шторм «Мелісса» на Гаїті забрав життя трьох. Двоє померли внаслідок зсуву на заході країни, а третя жертва загинула після падіння дерева під час сильної зливи.

У Домініканській Республіці загинула четверта людина, ще одна особа вважається зниклою безвісти. Майже 200 будинків було зруйновано, а водопостачання порушено для понад півмільйона людей.