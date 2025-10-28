Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ямайку охопив найтопотужніший ураган десятиліття «Мелісса» (фото, відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Ямайку охопив найтопотужніший ураган десятиліття «Мелісса» (фото, відео)
Влада Ямайки оголосила евакуацію прибережних районів
фото: REUTERS/Octavio Jones

У сусідніх країнах відомо про повені та загиблих внаслідок негоди

На Ямайці вирує сильний ураган «Мелісса». Ураган уже сягнув п’ятої категорії, що вважається найпотужнішим штормом за десятиліття. Наразі відомо про кількох жертв стихійного лиха. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

У понеділок, 27 жовтня, на Ямайку наринув ураган «Меліса». Шторм прямував до карибського регіону зі швидкістю 280 км/год. Національний центр ураганів США оцінив його як «катастрофічний», він отримав найвищу позначку за шкалою Саффіра-Сімпсона (шкала ураганів).

Повідомляється, що після Ямайки він перетне східну частину Куби й добереться до Багамських островів. Синоптики повідомляють, що очікуються катастрофічні вітри та сильні дощі до 90 см. Зростанню сили та потужності урагану сприяв його повільний рух над теплими водами Карибського басейну. Радіус «Меліси» перебільшує довжину самого острову, водночас головні аеропорти Ямайки розташовані на рівні моря.

4 фото
На весь екран
Ураган досягне Ямайки та перетне східну частину Куби й добереться до Багамських островів
фото: REUTERS/Octavio Jones

Влада вже оголосила евакуацію на Ямайці, зокрема прибережних районів, вони планують вивезти понад 28 тис. мешканців, однак не всі погоджуються через можливі пограбування будинків.

Також прем’єр-міністр Ямайки Ендрю Майкл Голнесс звернувся по міжнародну допомогу та повідомив про можливі руйнування мостів, аеропортів та доріг. «У регіоні немає інфраструктури, яка могла б витримати п’яту категорію шторму», – сказав прем’єр-міністр.

На Багамах, куди також прямує ураган, також почали евакуацію місцевого населення. Також експерти відзначають повільну швидкість пересування Меліси, тому деякі громади можуть залишитися без світла на зв’язку на кілька тижнів. Відомо і про евакуацію півмільйона людей на Кубі. Там призупинили роботу шкіл та курсування транспорту.

Сусідні країни також уже перебувають під загрозою Меліси. Зокрема в Гаїті та Домініканській Республіці повідомляють про повені та загиблих внаслідок негоди. Шторм «Мелісса» на Гаїті забрав життя трьох. Двоє померли внаслідок зсуву на заході країни, а третя жертва загинула після падіння дерева під час сильної зливи.

У Домініканській Республіці загинула четверта людина, ще одна особа вважається зниклою безвісти. Майже 200 будинків було зруйновано, а водопостачання порушено для понад півмільйона людей.

Читайте також:

Теги: стихійні лиха шторм ураган негода Ямайка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент очікує на детальну доповідь щодо результатів перевірки вже цієї п’ятниці
Трагедія в Одесі. Зеленський взявся за Труханова
1 жовтня, 13:04
1 жовтня навчання у школах проводиться дистанційно
Негода в Одесі: запроваджено дистанційне навчання
1 жовтня, 12:11
Через аномальні опади сталося підтоплення двох каналізаційних насосних станцій
Негода в Одесі. Аномальні опади спричинили зупинку насосних станцій та зміну руху транспорту
1 жовтня, 07:36
Підтоплена вулиця в Одесі через негоду 30 вересня 2025 року
В Одесі за сім годин випала майже двомісячна норма опадів
1 жовтня, 04:31
В Одесі через негоду пошкоджено майже 300 приватних будинків та близько 400 багатоквартирних
Стихійне лихо в Одесі забрало ще одне життя: 2 жовтня оголошено днем жалоби
2 жовтня, 04:41
Негода в Одесі забрала життя працівниць «Укрзалізниці» та ОВА
Негода в Одесі забрала життя працівниць «Укрзалізниці» та ОВА
4 жовтня, 07:42
Підтоплена вулиця на Одещині внаслідок негоди. 30 вересня 2025 року
Одещина: енергетики повністю відновили світло після аномальної зливи
5 жовтня, 22:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності
Синоптики попередили про сильні пориви вітру у Києві
23 жовтня, 16:51
У низці областей 25 жовтня очікується I рівень небезпечності, жовтий
Дощі та грози накриють Україну: перелік областей
24 жовтня, 16:18

Соціум

Останні години життя Ісуса: вчені розкрили жахливу правду про катування
Останні години життя Ісуса: вчені розкрили жахливу правду про катування
Найбажаніші країни для переїзду у світі: рейтинг
Найбажаніші країни для переїзду у світі: рейтинг
Ямайку охопив найтопотужніший ураган десятиліття «Мелісса» (фото, відео)
Ямайку охопив найтопотужніший ураган десятиліття «Мелісса» (фото, відео)
Землетрус в Туреччині: МЗС повідомило, чи постраждали українці
Землетрус в Туреччині: МЗС повідомило, чи постраждали українці
Родині загрожує виселення за декорування будинку до Геловіну
Родині загрожує виселення за декорування будинку до Геловіну
В Іспанії призупиняв роботу аеропорт через невідомий дрон
В Іспанії призупиняв роботу аеропорт через невідомий дрон

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua