Головний прапор України приспущено: стала відома причина

У столиці через прогнозовану негоду 30 жовтня тимчасово приспустили головний прапор України

Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов

Сьогодні, 30 жовтня, найбільший прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», приспустили через прогнозоване погіршення погодних умов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на в КО «Київзеленбуд».

За інформацією синоптиків, очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Для збереження полотнища від пошкоджень, прапор лишиться приспущеним до кінця доби 31 жовтня.

Нагадаємо, що флагшток, на якому майорить найбільший прапор України, встановлений на Печерських пагорбах. Його висота становить майже 90 метрів, вага – 32 тонни, а розмір полотнища – 16 на 24 метри.

«Главком» повідомляв, що до кінця доби 30 жовтня та впродовж доби 31 жовтня у більшості західних, північних та Вінницькій областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.