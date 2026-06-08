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У Білгороді вибухнув склад боєприпасів (фото, відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Білгороді вибухнув склад боєприпасів (фото, відео)
Найбільший стовп диму було видно в районі села Біловське
фото з соціальних мереж

Після потужного вибуху над околицями міста піднялися великі стовпи диму, а на місці триває вторинна детонація

У Білгородській області РФ вдень 8 червня сталася серія потужних вибухів. За повідомленнями місцевих жителів та російських Telegram-каналів, над південно-східною околицею міста піднялися великі стовпи диму, пише «Главком».

Як пише місцеве видання «Пепел», найбільший стовп диму було видно в районі села Біловське, що розташоване неподалік обласного центру. За словами очевидців, вибуховою хвилею вибило вікна в одному з торговельних центрів. Ще один осередок задимлення зафіксували в сусідньому селі Дубове.

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За даними російських джерел, після першого вибуху на об'єкті розпочалася вторинна детонація боєприпасів, яка триває й надалі. Офіційно влада Білгородської області на момент публікації не коментувала причини вибухів та наслідки інциденту.

До слова, влада Білгородської області припинила виплачувати компенсації власникам автомобілів, пошкоджених внаслідок атак БпЛА.

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Теги: Білгород

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