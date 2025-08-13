Головна Країна Суспільство
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

У народі 13 серпня часто спостерігали, якщо зранку сильний туман – осінь буде теплою

13 серпня відзначається низка важливих подій у світі та в релігійному житті. Цей день дарує привід підкреслити унікальність кожної людини та звернути увагу на давні традиції.

«Главком» розповідає про свята, традиції, прикмети та хто святкує іменини 13 серпня 2025 року.

Зміст

Міжнародні свята

Міжнародний день шульги

13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

13 серпня – Всесвітній день шульги (International Lefthanders Day). Міжнародний день ліворуких, яких на нашій планеті до 10 відсотків, вперше відзначили 13 серпня 1992 року за ініціативою британського Клубу ліворуких.

Вважається, що люди, які краще володіють лівою рукою, наділені неабияким творчим потенціалом. Зараз кожна двадцята людина у світі шульга.

Британський Клуб шульг (англ. The Left-Handers Club) занепокоєний тим, що в багатьох школах країни дітей-шульг як і раніше прагнуть перевчити до писання правою рукою, що викликає психологічні стреси та знижує успішність учнів.

Тому у цей день лівші всього світу прагнуть привернути увагу виробників товарів до необхідності враховувати їхні зручності, улаштовують різноманітні заходи та змагання.

Міжнародний день броненосця 

13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Броненосець – рідкісний вид мегафауни, який не тільки тривалий час вислизав від наукового вивчення, а й уникав елементарної уваги з боку людини. Вони дивовижним чином влаштовані так, що їхня нора завжди має сталу температуру, вони можуть слугувати прихистком для кількох тварин, і ми всі знаємо, що їхнє броньоване тіло дає їм змогу захищатися. Вони також мають велике значення для навколишнього середовища, оскільки здатні створювати життєво важливі місця проживання для різних видів.

Цей вид тварин перебуває під загрозою зникнення з планети, оскільки його популяція значно скоротилася, особливо в таких країнах, як Бразилія та деякі регіони Південної Америки. Основною метою цього дня є підвищення обізнаності щодо цінності цього виду тварин з дуже специфічними особливостями та фізичними характеристиками, а також щодо важливості піклування та захисту цього виду тварин, щоб запобігти його зникненню.

Релігійні свята та їхня історія

Преподобний Максим Сповідник

13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Преподобний Максим Сповідник народився в Константинополі близько 580 року і виріс у благочестивій християнській сім’ї. В юності він здобув різнобічну освіту: вивчив філософію, граматику, риторику, багато прочитав стародавніх авторів і досконало володів богословською діалектикою.

Коли преподобний Максим вступив на державну службу, знання і сумлінність дозволили йому стати першим секретарем імператора Іраклія (611–641). Але придворне життя обтяжувало його, і він пішов у Хрисопольську обитель (на протилежному березі Босфору – нині Скутарі), де прийняв чернечий постриг. Своєю смиренномудрістю він невдовзі здобув любов братії і був обраний ігуменом монастиря. Але і в цьому сані через свою незвичайну скромність він, за власними словами, «залишався простим ченцем». 633 року на прохання богослова, майбутнього святителя Єрусалимського патріарха Софронія (пам’ять 11 березня), преподобний Максим залишив обитель і поїхав до Александрії.

Преподобному Максиму належать і антропологічні праці. Він розглядає природу душі та її свідомо-особисте існування після смерті людини. Серед моральних творів особливо важливими є «Глави про любов». Преподобний Максим написав також три гімни в найкращих традиціях церковної гімнографії, що ведуть початок від святителя Григорія Богослова.

Народні прикмети та традиції

У народі 13 серпня спостерігали за погодою, щоб передбачити майбутнє:

  • сильний туман зранку – осінь буде теплою і сухою;
  • якщо дме сильний вітер – зима буде сніжною і суворою;
  • яскраве сонце – можна очікувати на багатий урожай овочів.

Історичні події

  • 1677 – розпочалася Перша чигиринська оборона від османсько-кримських військ.
  • 1822 – імператор Олександр I видав рескрипт про заборону всіх таємних об'єднань, зокрема масонських лож.
  • 1868 – землетрус в Еквадорі та Перу забрав життя понад 25 000 осіб.
  • 1907 – у Нью-Йорку з'явились перші таксі.
  • 1912 – французький лікар Г. Одін оголосив про відкриття вірусу раку.
  • 1914 – імператорський уряд Росії ввів військову цензуру та заборонив випуск друкованих видань українською мовою.
  • 1932 – у Римі Марконі (Guglielmo Marchese Marconi) вперше випробувані короткохвильове радіо.
  • 1940 – перший авіаналіт Люфтваффе на британські військові об'єкти та міста. Початок Битви за Британію.
  • 1941 – у Канаді створено жіночий армійський корпус.
  • 1946 – британською владою розпочата депортація з Палестини на Кіпр незаконних єврейських іммігрантів.
  • 1948 – Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, в якій визнавалося право народу Кашміру на самовизначення.
  • 1960 – новостворений уряд Центральноафриканська Республіка проголосив незалежність від Франції.
  • 1964 – відбулася остання смертна кара у Великій Британії.
  • 1990 – президент СРСР Михайло Горбачов видав указ про відновлення прав усіх жертв політичних репресій 1920-1950 років.
  • 2004 – створено перший подкаст.
  • 2014 – оволодіння українськими силами АТО н. п. Хрящевате і завершення оперативного оточення окупованого Луганська для його подальшого звільнення

Іменини

13 серпня свої іменини святкують: Володимир, Іван, Костянтин, Максим, Денис, Юрій.

13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
