«Грошей немає». Білгород урізав виплати мешканцям після атак

Іванна Гончар
Білгородці залишилися без компенсацій
Окремих нових програм підтримки для мешканців наразі немає, тож білгородці обурені

Влада Білгородської області припинила виплачувати компенсації власникам автомобілів, пошкоджених внаслідок атак БпЛА. Як повідомляють місцеві ЗМІ, гроші у спеціальному фонді закінчилися, передає «Главком».

За даними медіа, російські чиновники пояснили журналістам, що фонд існував лише за рахунок пожертв, а нових джерел фінансування наразі немає. Тож тепер виплати фактично зупинили.

Також влада заявляє, що окремих нових програм підтримки для мешканців наразі немає. У місцевих пабліках та соцмережах ситуація вже викликала хвилю обговорень. Деякі автори пишуть, що «халява закінчилася», хоча інші звертають увагу, що законом виплата компенсацій не передбачена.

Водночас мешканці Білгородської області вже неодноразово скаржилися у соцмережах та місцевих медіа, що федеральна влада «забула» про регіон. Російські видання раніше писали про невдоволення жителів через проблеми з укриттями, затримки з відновленням пошкодженого майна та недостатню допомогу постраждалим.

До слова, економічна модель Росії, підірвана санкціями та виснажливою війною, продемонструвала виконання офіційних критеріїв системної кризи у фінансовому секторі. За оцінками аналітиків, банківська система країни-агресорки увійшла у фазу глибокої деградації, яка наразі штучно утримується у прихованій формі завдяки адміністративним маніпуляціям Кремля.

Раніше повідомлялось, що російські підприємці стрімко втрачають довіру до вітчизняної економіки та шукають будь-які лазівки для порятунку власних активів. У Росії зафіксовано аномальне виведення капіталу за межі країни.

