Яке релігійне свято відзначається 13 серпня: традиції та молитви

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

13 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Максима Ісповідника

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святого преподобного Максима Ісповідника. 13 серпня – особливий день для вірян, що відзначається вшануванням пам'яті святих. Це день, коли церковні традиції переплітаються з народними віруваннями, які передавалися з покоління в покоління.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 13 серпня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого преподобного Максима Ісповідника

Після переходу на новоюліанський календар 1 вересня 2023 року віряни ПЦУ та УГКЦ святкують більшість церковних свят на 13 днів раніше. Цього дня вшановують пам'ять святого преподобного Максима Ісповідника.

Він народився близько 580 року в Константинополі в благочестивій християнській родині. Здобув різносторонню освіту, вивчив філософію, граматику, риторику та богослов’я. Максим займав високу посаду при дворі імператора Іраклія, але залишив світське життя, щоб стати монахом.

Максим Ісповідник відомий своєю боротьбою проти єресі монофелітів, яка стверджувала, що у Христа була лише одна воля – божественна. Він активно виступав проти цієї єресі, захищаючи православне вчення про дві волі у Христі – божественну і людську. За свою непохитну позицію Максим зазнав переслідувань, був підданий тортурам і засланий. Святий Максим помер 13 серпня 662 року в засланні.

Молитви дня

Православія наставниче, благочестя учителю й чистоти, всесвіту світильнику, архієреїв богонатхненна окрасо, Максиме премудрий, ученням твоїм усіх просвітив, і в союзі з тим небесні вірою провідав, моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші.

Народні вірування та прикмети

У народі 13 серпня спостерігали за погодою, щоб передбачити майбутнє.

  • якщо зранку сильний туман – осінь буде теплою і сухою;
  • якщо дме сильний вітер – зима буде сніжною і суворою;
  • яскраве сонце – до багатого врожаю овочів.

