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На Львівщині матір оштрафували через вагітність її 16-річної доньки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На Львівщині матір оштрафували через вагітність її 16-річної доньки
Матір повністю визнала провину, запевнила, що вже провела з донькою виховну розмову
фото з відкритих джерел

Поліція пов'язала вагітність дитини з ухиленням від виконання батьківських обов'язків

Жовківський районний суд Львівської області притягнув до адміністративної відповідальності матір неповнолітньої дівчини 2010 року народження після того, як вона завагітніла. Про це пише «Главком» із посиланням на «Судово-юридичну газету».

Поліція склала щодо жінки протокол, пов'язавши вагітність дитини з ухиленням від виконання батьківських обов'язків щодо забезпечення належних умов життя, навчання та виховання.

Правоохоронці кваліфікували дії матері за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Підставою для складання матеріалів у липні 2026 року став факт статевих стосунків неповнолітньої дівчини з іншим неповнолітнім, що призвело до вагітності.

Під час судового засідання жінку визнали винною. Матір повністю визнала провину, запевнила, що вже провела з донькою виховну розмову, та щиро розкаялася. Окрім зізнання, суд врахував рапорт поліції та письмові пояснення, долучені до справи. Зваживши на те, що жінка притягувалася до відповідальності вперше та не мала обтяжувальних обставин, суд призначив їй штраф у розмірі 850 гривень, а також зобов'язав сплатити 665,60 гривні судового збору.

Раніше повідомлялося, що прокурори Могилів-Подільської прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 52-річної жительки Ямпільської громади. Їй інкриміновано закінчений замах на вбивство своєї 17-річної доньки. 

Йдеться про подію, яка сталася 19 травня цього року у помешканні сім’ї. 

До слова, у Подільському районі Києва 17-річний юнак поранив ножем патрульного поліцейського, який прибув на виклик про домашнє насильство.

Теги: Львівщина вагітність суд

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