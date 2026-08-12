Воїн, який пройшов полон, запропонував Поляковій дізнатися, що таке справжній концтабір

Військового обурило порівняння України з «концтабором», яке пролунало в інтерв'ю співачки

Колишній російський військовополонений, військовослужбовець Максим Колесніков відреагував на резонансні висловлювання української співачки Олі Полякової, яка порівняла ситуацію в Україні з «концтабором». Він запропонував зустрітися зі співачкою та блогеркою Раміною Есхакзай і розповісти їм про свій досвід полону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Колеснікова.

Військовий різко розкритикував використання Поляковою слова «концтабір» щодо України. Він заявив, що готовий особисто та перед камерою пояснити співачці, що означають такі умови насправді. «Готовий зустрітися з Олею Поляковою та Раміною особисто та на камеру розповісти цим простигосподи панянкам, що таке справжній концтабір в наш час, щоб навіть спроби не було використовувати це слово про Україну в майбутньому в однієї, і допускати такі висловлювання на своєму ютуб-каналі в другої», – написав Колесніков.

Водночас військовий висунув одну умову для такої розмови – відсутність цензури під час монтажу.

Військовий звернувся до Полякової та Раміної скриншот

Заява Колеснікова пролунала після інтерв'ю Полякової, в якому співачка розмірковувала про свободу слова, суспільну критику та атмосферу, в якій працюють українські артисти. Полякова заявила, що публічні люди нібито бояться відкрито висловлювати свою думку через можливу негативну реакцію. За її словами, приводом для звинувачень у «зраді» може стати невдале висловлювання, фотографія чи поведінка.

«Слухайте, ви скоро так задовбете людей цією зрадою, уже всі, як у концтаборі. Україна вже не вільна країна», – заявила співачка. Також Полякова порівняла ситуацію із «совком» та наголосила, що люди мають право на помилки й можливість «жити, працювати, не оглядаючись». Висловлювання співачки спричинили критику в мережі. Зокрема, реакцію викликало саме використання нею порівняння з концтабором.

Максим Колесніков – український військовослужбовець, який від початку повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Києва та Київської області. У березні 2022 року після боїв поблизу Гостомеля він потрапив у російський полон, де провів 11 місяців. В Україну Колесников повернувся 4 лютого 2023 року під час великого обміну полоненими. Його фото з яблуком одразу розлетілося соцмережами.

Максим Колесніков після обміну полоненими фото: Андрій Качора

У розмові з «Главкомом» Колесников розповів про перші бої за Київщину, як потрапив у полон, про Білорусь і Росію, куди окупанти їх відвезли, а також про настрої російських тюремників, які радіють, що їх не мобілізовують.