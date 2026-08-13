18-річна студентка з Чернігівщини працює трактористкою та знімає TikTok

Марина Породько навчається на другому курсі Сокиринського професійного аграрного ліцею та під час канікул працює на агропідприємстві

Замість відпочинку на канікулах 18-річна Марина Породько з села Вертіївка, що на Чернігівщині, обрала роботу в полі. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне Чернігів».

Студентка другого курсу Сокиринського професійного аграрного ліцею нині працює трактористкою на підприємстві у сусідньому селі Бобрик, де задіяна на зборі ріпаку на площі близько 30 гектарів. Дівчина самостійно готує техніку до роботи та перевіряє її стан перед кожним виїздом.

фото: Суспільне Чернігів

Зацікавленість сільськогосподарською технікою у Марини з'явилася ще з дитинства завдяки поїздкам до бабусі та прикладу дядька, який також працював трактористом. У червні дівчина пройшла місячну практику на місцевому агропідприємстві, після чого вирішила залишитися працювати на період канікул.

«Я тракторист широкого профілю, там буде не одна категорія: на великий трактор, на маленький, на грузовий автомобіль. Ми в основному там їздимо, сіяли не один раз, розбирали, збирали трактора, міняли, перевіряли. Мені тут дуже подобається в цій фірмі: цікавий колектив, кухня дуже цікава і смачна», – розповідає Марина Породько.

Колеги дівчини відзначають її старанність та наполегливість. Працівник підприємства Степан Лемак, який має понад шість років стажу в аграрній сфері, зазначає, що вперше у своїй практиці бачить дівчину за кермом трактора.

«Неочікувано. В наш час дівчина у 18 років на тракторі – це дуже незвично, але молодець. Вона все намагається робити. Поки що з причепом у неї виходить найкраще. Я так само навчався. Підказуємо все, що можемо», – поділився Степан Лемак.

Робочий графік дівчини залежить від виробничих потреб та погодних умов, тому зміни інколи тривають і у вечірній час. У вільні хвилини під час очікування комбайна Марина знімає відео та робить фотографії. Головна мета дівчини на ці канікули – заробити гроші на новий телефон для створення контенту в TikTok. Після завершення навчання в ліцеї вона планує повернутися працювати на це ж підприємство на постійній основі.

До слова, Україна має шанс повернути частину жінок, які виїхали за кордон через війну, якщо запропонує їм можливість знову працювати за фахом. Найбільше це може стосуватися висококваліфікованих спеціалісток, які за кордоном не завжди мають змогу реалізувати свою професію. Таку думку в проєкті «Планети людей» висловила директорка та співзасновниця Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова.