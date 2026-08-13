Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

18-річна студентка з Чернігівщини працює трактористкою та знімає TikTok

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
18-річна студентка з Чернігівщини працює трактористкою та знімає TikTok
Головна мета дівчини на ці канікули – заробити гроші на новий телефон
фото: Суспільне Чернігів

Марина Породько навчається на другому курсі Сокиринського професійного аграрного ліцею та під час канікул працює на агропідприємстві 

Замість відпочинку на канікулах 18-річна Марина Породько з села Вертіївка, що на Чернігівщині, обрала роботу в полі. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне Чернігів».

Студентка другого курсу Сокиринського професійного аграрного ліцею нині працює трактористкою на підприємстві у сусідньому селі Бобрик, де задіяна на зборі ріпаку на площі близько 30 гектарів. Дівчина самостійно готує техніку до роботи та перевіряє її стан перед кожним виїздом.

18-річна студентка з Чернігівщини працює трактористкою та знімає TikTok фото 1
фото: Суспільне Чернігів

Зацікавленість сільськогосподарською технікою у Марини з'явилася ще з дитинства завдяки поїздкам до бабусі та прикладу дядька, який також працював трактористом. У червні дівчина пройшла місячну практику на місцевому агропідприємстві, після чого вирішила залишитися працювати на період канікул.

«Я тракторист широкого профілю, там буде не одна категорія: на великий трактор, на маленький, на грузовий автомобіль. Ми в основному там їздимо, сіяли не один раз, розбирали, збирали трактора, міняли, перевіряли. Мені тут дуже подобається в цій фірмі: цікавий колектив, кухня дуже цікава і смачна», – розповідає Марина Породько.

Колеги дівчини відзначають її старанність та наполегливість. Працівник підприємства Степан Лемак, який має понад шість років стажу в аграрній сфері, зазначає, що вперше у своїй практиці бачить дівчину за кермом трактора.

«Неочікувано. В наш час дівчина у 18 років на тракторі – це дуже незвично, але молодець. Вона все намагається робити. Поки що з причепом у неї виходить найкраще. Я так само навчався. Підказуємо все, що можемо», – поділився Степан Лемак.

Робочий графік дівчини залежить від виробничих потреб та погодних умов, тому зміни інколи тривають і у вечірній час. У вільні хвилини під час очікування комбайна Марина знімає відео та робить фотографії. Головна мета дівчини на ці канікули – заробити гроші на новий телефон для створення контенту в TikTok. Після завершення навчання в ліцеї вона планує повернутися працювати на це ж підприємство на постійній основі.

До слова, Україна має шанс повернути частину жінок, які виїхали за кордон через війну, якщо запропонує їм можливість знову працювати за фахом. Найбільше це може стосуватися висококваліфікованих спеціалісток, які за кордоном не завжди мають змогу реалізувати свою професію. Таку думку в проєкті «Планети людей» висловила директорка та співзасновниця Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова.  

Теги: трактор Чернігівщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Близько 09:00 російський ударний безпілотник атакував Чернігів
Дрони РФ влучили у житлові будинки на Чернігівщині: є поранені (фото, відео)
14 липня, 09:57
Рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі
У трьох районах Чернігівщини спалахнули пожежі після атак Росії
24 липня, 08:18
Пенсіонерка вправно користується телефоном та читає новини
Пережила Другу світову та голод: 105-річна жінка з Чернігівщини розкрила секрети довголіття
28 липня, 10:09
Міненерго повідомило про ситуацію зі світлом після російських обстрілів
Після ударів РФ без світла залишаються споживачі у шести областях України
5 серпня, 11:38
Змінено рух приміських поїздів між Києвом і Ніжином
Змінено рух приміських поїздів між Києвом і Ніжином
23 липня, 06:18
Начальник ОВА вважає, що майбутній опалювальний сезон може бути ще складнішим
На Чернігівщині влада закликала жителів готуватися до найважчого сценарію цієї зими
23 липня, 09:58
Служба безпеки закликає громадян бути обережними у разі виявлення уламків БпЛА, ракет чи інших боєприпасів
Виявлено нові факти застосування РФ боєприпасів зі збідненим ураном
23 липня, 12:24
Наразі триває ліквідація наслідків атаки
Окупанти знищили відділення «Нової пошти» в Прилуках
3 серпня, 20:14
Нова розробка росіян - БПЛА Бандероль має реактивний двигун і може літати зі швидкістю до 650 км/год
РФ почала масовано атакувати Чернігівщину реактивними дронами «Бандероль»
4 серпня, 13:21

Суспільство

Сотні мільйонів на шкільних підрядах заробила мережа фірм, пов’язаних з приятелем заступника міністра освіти
Сотні мільйонів на шкільних підрядах заробила мережа фірм, пов’язаних з приятелем заступника міністра освіти
На Львівщині матір оштрафували через вагітність її 16-річної доньки
На Львівщині матір оштрафували через вагітність її 16-річної доньки
18-річна студентка з Чернігівщини працює трактористкою та знімає TikTok
18-річна студентка з Чернігівщини працює трактористкою та знімає TikTok
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 13 серпня 2026: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 13 серпня 2026: традиції та молитви
Воїн, який пройшов полон, запропонував Поляковій дізнатися, що таке справжній концтабір
Воїн, який пройшов полон, запропонував Поляковій дізнатися, що таке справжній концтабір

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2026
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
83K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
71K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Сьогодні, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Сьогодні, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Вчора, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua