Майор Нацгвардії допомагав військовозобов'язаним тікати за кордон

За даними слідства, троє чоловіків мали заплатити за незаконний перетин кордону $6 тис.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали майора Національної гвардії, якого підозрюють в організації незаконного переправлення трьох військовозобов'язаних через кордон зі Словаччиною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

За даними слідства, офіцер забрав трьох чоловіків у Запоріжжі та повіз їх автомобілем до Закарпатської області. Звідти вони мали пішки через ліс дістатися до державного кордону та перетнути його поза офіційними пунктами пропуску.

Дорогою майор нібито інструктував пасажирів, як поводитися у разі перевірки правоохоронцями. Зокрема, чоловіки мали стверджувати, що прямують до Ужгорода на відпочинок.

На одному з блокпостів у Львівській області офіцер показав службове посвідчення та заявив, що везе своїх друзів. Однак під час перевірки правоохоронці з'ясували, що один із пасажирів перебуває у розшуку за самовільне залишення військової частини. Після цього чоловіки розповіли про справжню мету поїздки.

З'ясувалося, що троє військовозобов'язаних мали заплатити $6 тис. за організацію незаконного перетину кордону. Майора затримали працівники ДБР спільно з прикордонниками та Нацполіцією за сприяння керівництва Національної гвардії. Йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Суд відправив підозрюваного під варту з можливістю внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють можливих інших учасників схеми та перевіряють, чи міг майор бути причетним до аналогічних випадків. Окремо слідчі з'ясовують обставини військового злочину, через який один із пасажирів перебував у розшуку.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро заявило, що викрило свого співробітника на незаконному переправленні людей за кордон. На час проведення службового розслідування працівника відсторонили від виконання посадових обов'язків.