У бою за Торецьк загинув чемпіон світу зі скелелазіння. Згадаймо Максима Петренка

Українець віддав своє життя у боях з російськими окупантами за місто Торецьк Донецької області

Спортсмен успішно долав маршрути до 8с+ категорії, однієї з найскладніших, як у Криму, так і за кордоном

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Петренка.

На фронті загинув український військовий та професійний скелелаз Максим Петренко. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

«Українець віддав своє життя у боях з російськими окупантами за місто Торецьк Донецької області», – йдеться у повідомленні.

За інформацією НОК України, Максим Петренко двічі здобув золоті медалі на молодіжному чемпіонаті світу зі скелелазіння.

У 1994 році на молодіжному Чемпіонаті Світу зі скелелазіння у Німеччині Максим здобув срібну медаль.

У 1996 році на молодіжному Чемпіонаті Світу зі скелелазіння у Москві Максим здобув головну нагороду – золото.

У 1997 році на молодіжному Чемпіонаті Світу зі скелелазіння в австрійському Імсті Максим також здобув головну нагороду – золото. Того ж року, на турнірі у Чехії, він став володарем молодіжного Кубка Європи.

Петренко успішно долав маршрути до 8с+ категорії, однієї з найскладніших, як у Криму, так і за кордоном фото: Evgeny Kryvosheytsev, Facebook

Найвищим його досягнення у дорослому спорті стала бронза чемпіонату світу 1999 року в Бірмінгемі. Він став першим українцем, хто здобув таку нагороду у дисципліні трудність. Про це повідомив український атлет Євген Кривошейцев.

«У бою з російськими окупантами за місто Торецьк, захищаючи Україну від путінських орд, загинув мій старий друг і багаторічний напарник у скелелазінні», – розповів Кривошейцев.

Петренко загинув у віці 46 років. Він народився у Луганську. На молодіжних змаганнях Максим неодноразово здобував медалі, зокрема золоті.

На дорослих міжнародних змаганнях його найвищою нагородою була бронзова медаль чемпіонату світу 1999 року у Бірмінгемі. Він став першим і єдиним українцем, який виборював медаль на дорослих чемпіонатах світу зі скелелазіння у дисципліні трудність.

Петренко став першим і єдиним українцем, який виборював медаль на дорослих чемпіонатах світу зі скелелазіння у дисципліні трудність фото: Evgeny Kryvosheytsev, Facebook

Петренко успішно долав маршрути до 8с+ категорії, однієї з найскладніших, як у Криму, так і за кордоном.

За даними Мінспорту, станом на травень 2024 року, внаслідок війни Росії проти України загинули понад 450 українських атлетів – спортсменів і тренерів. І це дані лише про тих, хто мав стосунок до національних збірних команд України.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.