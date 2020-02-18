Вандали зіпсували мурал бразильського художника на Позняках (фото)



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Мурал створив Родріго Бранко в рамках фестивалю Mural Social Club Фото: Олександр Марущак, Сьогодні

Чи буде хтось відновлювати мурал, невідомо

Невідомі зіпсували мурал на будівлі на перетині вулиць Княжий Затон і Срібнокільської, 1 на столичних Позняках.

Портрет чоловіка облили фарбою і написали на ньому нецензурне слово.

Про це повідомляє «Сьогодні».

Фото: Олександр Марущак, Сьогодні

Настінний малюнок прикрашав будинок з літа 2016 року. Мурал зробив бразильський художник Родріго Бранко в рамках фестивалю Mural Social Club. Художник відомий тим, що любить малювати портрети людей, які йому найбільше запам'яталися з дитинства. Ще один портрет він намалював того ж року у Чернігові, на вулиці Коцюбинського, 54.

Київський мурал став яскравою прикрасою у сірому районі висоток на Позняках, біля нього часто фотографувалися перехожі. Втім, знайшлися і ті, кому малюнок не дуже подобався.

Поки невідомо, чи будуть відновлювати зіпсований хуліганами мурал.

Сайт «Сьогодні» звернувся до організаторів фестивалю. Там шоковані актом вандалізму і поки не змогли відповісти, хто і коли відновить малюнок. Також невідомо, чи зможе поліція знайти хуліганів, які зіпсували роботу бразильського художника.

Нагадаємо, 29 січня під час щотижневої наради на Андріївському узвозі у Києві було зафіксовано вирвані елементи LED підсвітки, яка вмонтована у перила вздовж Алеї художників.

Згодом столична влада передала Подільському управлінню поліції Києва фото та відеоматеріали, на яких зафіксовано групу молодиків, що пошкодили підсвітку на Алеї художників.

Тепер 20-річний хлопець, який пошкодив підсвітку, на три тижні залучений до громадських робіт та вже декілька днів прибирає туристичні об’єкти та вулиці Подільського району.