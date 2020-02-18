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    Вандали зіпсували мурал бразильського художника на Позняках (фото)

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    Мурал&nbsp;<span>створив Родріго Бранко в рамках фестивалю Mural Social Club</span> - Вандали зіпсували мурал бразильського художника на Позняках (фото)
    Мурал створив Родріго Бранко в рамках фестивалю Mural Social Club
    Фото: Олександр Марущак, Сьогодні

    Чи буде хтось відновлювати мурал, невідомо

    Невідомі зіпсували мурал на будівлі на перетині вулиць Княжий Затон і Срібнокільської, 1 на столичних Позняках.

    Портрет чоловіка облили фарбою і написали на ньому нецензурне слово.

    Про це повідомляє «Сьогодні».

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    Фото: Олександр Марущак, Сьогодні

    Настінний малюнок прикрашав будинок з літа 2016 року. Мурал зробив бразильський художник Родріго Бранко в рамках фестивалю Mural Social Club. Художник відомий тим, що любить малювати портрети людей, які йому найбільше запам'яталися з дитинства. Ще один портрет він намалював того ж року у Чернігові, на вулиці Коцюбинського, 54.

    Київський мурал став яскравою прикрасою у сірому районі висоток на Позняках, біля нього часто фотографувалися перехожі. Втім, знайшлися і ті, кому малюнок не дуже подобався.

    Поки невідомо, чи будуть відновлювати зіпсований хуліганами мурал.

    Сайт «Сьогодні» звернувся до організаторів фестивалю. Там шоковані актом вандалізму і поки не змогли відповісти, хто і коли відновить малюнок. Також невідомо, чи зможе поліція знайти хуліганів, які зіпсували роботу бразильського художника.

    Нагадаємо, 29 січня під час щотижневої наради на Андріївському узвозі у Києві було зафіксовано вирвані елементи LED підсвітки, яка вмонтована у перила вздовж Алеї художників.

    Згодом столична влада передала Подільському управлінню поліції Києва фото та відеоматеріали, на яких зафіксовано групу молодиків, що пошкодили підсвітку на Алеї художників.

    Тепер 20-річний хлопець, який пошкодив підсвітку, на три тижні залучений до громадських робіт та вже декілька днів прибирає туристичні об’єкти та вулиці Подільського району.

    Київ мурал вандалізм будинок
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