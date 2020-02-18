Вандали зіпсували мурал бразильського художника на Позняках (фото)
Чи буде хтось відновлювати мурал, невідомо
Невідомі зіпсували мурал на будівлі на перетині вулиць Княжий Затон і Срібнокільської, 1 на столичних Позняках.
Портрет чоловіка облили фарбою і написали на ньому нецензурне слово.
Про це повідомляє «Сьогодні».
Настінний малюнок прикрашав будинок з літа 2016 року. Мурал зробив бразильський художник Родріго Бранко в рамках фестивалю Mural Social Club. Художник відомий тим, що любить малювати портрети людей, які йому найбільше запам'яталися з дитинства. Ще один портрет він намалював того ж року у Чернігові, на вулиці Коцюбинського, 54.
Київський мурал став яскравою прикрасою у сірому районі висоток на Позняках, біля нього часто фотографувалися перехожі. Втім, знайшлися і ті, кому малюнок не дуже подобався.
Поки невідомо, чи будуть відновлювати зіпсований хуліганами мурал.
Сайт «Сьогодні» звернувся до організаторів фестивалю. Там шоковані актом вандалізму і поки не змогли відповісти, хто і коли відновить малюнок. Також невідомо, чи зможе поліція знайти хуліганів, які зіпсували роботу бразильського художника.
Нагадаємо, 29 січня під час щотижневої наради на Андріївському узвозі у Києві було зафіксовано вирвані елементи LED підсвітки, яка вмонтована у перила вздовж Алеї художників.
Згодом столична влада передала Подільському управлінню поліції Києва фото та відеоматеріали, на яких зафіксовано групу молодиків, що пошкодили підсвітку на Алеї художників.
Тепер 20-річний хлопець, який пошкодив підсвітку, на три тижні залучений до громадських робіт та вже декілька днів прибирає туристичні об’єкти та вулиці Подільського району.