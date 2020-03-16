У Києві з’явився мурал, присвячений коронавірусу (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Художник закликав дотримуватися правил особистої гігієни

На стіні на Набережній Дніпра в Києві з’явився новий мурал. Його автор – київський художник Віталій Гідеван, який вже створив десятки муралів у столиці.

Цього разу його мурал присвячений новому коронавірусу.

Гідеван зобразив лева у захисній масці.

«Найважливіша річ у житті кожного - це здоров'я власне та рідних людей. Напевно, ми ніколи так за нього не хвилювалися, як у час оголошеної пандемії. Щосекундний контроль статистики та пусті полиці магазинів. Я закликаю не піддаватися паніці, а дотримуватися правил власної гігієни!» - написав художник на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і упередити ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

з 17 березня у Києві максимально обмежується:

пересування людей між Києвом та іншими населеними пунктами України

проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян

робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі

не працюватимуть і торговельні центри. За виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек.

Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.

Тимчасово призупиняється і робота:

спортивних комплексів і залів

закладів побутового обслуговування населення: СПА салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та інших

розважальних закладів - дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів.

Що стосується громадського транспорту, то столична влада поки що не обмежує користування ним.

«Але сподіваємося на свідомість киян, що не пересуватимуться містом без крайньої потреби. На роботу (хто працюватиме), в магазини за продуктами, чи в аптеку. Увесь громадський транспорт обробляється дезінфікуючими засобами кілька разів на день. У метро ми просимо пасажирів їздити в масках! Це – ваша безпека і безпека оточуючих людей», – підкреслив мер Києва.